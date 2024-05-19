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來去偏鄉學校住一晚 新北教育局長高中宿舍初體驗

中央社／ 新北19日電

為加強挹注教育資源於偏鄉高中，新北市教育局展開住宿型高中體驗活動，規劃由局長張明文率主管入住，體驗宿舍各項設施，並加強發展偏鄉高中特色課程。

新北市教育局今天發布新聞稿表示，新北市因幅員遼闊，除就近在地就學外，也發展出特色住宿型偏遠學校，供全市學生依個人需求做不同選擇，以及讓外地學子免去通勤上學舟車勞頓之苦。

教育局表示，已挹注大量資源投入偏鄉學校，改善學校設施設備及活化課程，並規劃long stay入住雙溪高中、金山高中及石碇高中3所偏鄉高中宿舍，實地體驗並加強改善課程及設施。

張明文表示，日前入住雙溪高中學生宿舍，親身體驗校園住宿生活，在不影響學生作息下展開校園訪視，包括體驗夜間課程、參與籃球隊等校隊夜訓等，在宿舍與學生閒話家常並一起吃泡麵，共度難忘的夜晚。

雙溪高中校長葉俊士表示，除了各式校定特色課程及英語教學外，更有多元社團活動供學生選擇，並開放夜間時段、場域給住宿生進行社團自主練習，讓學生不僅在此學習課業外，更能與同儕培養良好互動默契及共好生活素養。

偏鄉學校 宿舍

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