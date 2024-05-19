總統教育獎得主 打工顧病母 想當社工師

2024總統教育獎獲獎名單出爐，就讀宜蘭羅東高商餐飲科高二學生陳誼臻獲獎，她來自單親家庭，照顧患病的母親也曾獲頒孝行獎；她說，現在既要打工貼補家用，也參加校內外各類活動，從不浪費生命中每1分鐘，未來想成為1名社工師，幫助同樣面對困難的人。

陳誼臻幼時母親患上紅斑性狼瘡全身性免疫系統疾病，每周需要洗腎，父親在那時離家，母女倆與外婆同住，經濟狀況並不好，3人曾一起撿回收，高中後，陳誼臻終於可合法打工，高一開始就在1間汽車經銷商，幫忙接待、端茶水與打掃等。

陳誼臻除了打工、念書，也參加咖啡拉花的校隊、烘焙社，考取了3張餐飲證照，課餘也會投入志工活動，曾獲頒台新志工菁英獎，也投身宜萱婦幼協會的劇團公益演出。密密麻麻行事曆排滿行程，幾乎沒任何娛樂。

「人生就是不斷的學習。」在陳誼臻眼中，這樣的生活彷彿理所當然，她說，自己課業成績普普，課業之外的各類活動既是不同的學習，也是展示自己的機會；每天投入不一樣事情，格外充實，生活不會枯燥乏味。

可能是成長經歷或天生性格，陳誼臻喜歡規畫好每件事情，「朋友說我是個J型的人」（MBTI判斷型人格），未來她希望成為1名社工師，也已鎖定相關大學科系。與外婆和母親相依為命的日子、擔任志工的經驗、在餐飲科的所學，過去種種都將成為養分，在未來的日子裡幫助其他有需要的人。