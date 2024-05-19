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國際教育旅行 2~20萬各有人埋單

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市中正高中的國際移地學習課程，不只到歐美國家交流，也曾赴日本學習舞蹈。 圖／中正高中提供
北市中正高中的國際移地學習課程，不只到歐美國家交流，也曾赴日本學習舞蹈。 圖／中正高中提供

北市國際教育旅行、移地課程近年相當熱門，推廣更從國高中向下至國小，熱門國家除了有日韓、東南亞，歐美也是出訪選擇，有學校赴東南亞5天4夜僅要2萬，經濟實惠，也有學校選擇赴美國交流5周，費用達20萬元，但仍比市面遊學團便宜，盼讓學生拓展國際視野。

北一女中指出，選國際教育旅行的國家會考量交通和時間成本，以歐美地區10天行程為例，機票價格相較亞洲高，且去回程飛行時間約2天、落地調時差需花上半天或1天，使得學生整體狀況不佳，在「時間打折」情況下，實際可參訪時間僅剩5至7天。

校方說，因此北一女交流國家以日本與新加坡為主、行程多為5至7天，避免影響學生在台的課業學習。每次出團採精緻化的小團制，名額控制在2、30人，在國外搭車移動也比較機動。

中正高中暑期赴歐美國家展開「國際移地學習課程」，以課程為主的國際交流，校長江惠真舉例，校內舞蹈班先與義大利佛羅倫斯當地有同步的芭蕾舞線上課程，今年再飛往當地交流，一半以上時間都是定點學習。歐洲國家都是8月中下旬開學，通常會安排開學前到訪，若扣掉課程費用，12天約10萬元。

她認為，姊妹校、夥伴學校或與他校簽署MOU很重要，費用會相對便宜。以中正高中的台美雙聯學制來看，交流時間較久多達5周，機票、食宿及課程費用就要20萬元，若是市面遊學團，價格恐要翻倍。

東南亞也有學校傾心，長安國中校長歐陽秀幸分享，主要考量多數學生家庭的經濟負擔，再者馬來西亞是個多民族的國家，官方語言為馬來語和英文，有益學生英文交流，也盼打破學生對於南向國家的既定印象、擴展國際視野，3月底啟程6天5夜行程團費估為3萬7千元，包含機票、住宿、保險等費用。

機票 行程 馬來西亞

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