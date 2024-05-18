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113會考寫作／考生歸心似箭 寫作測驗彰化缺考人數變多
113年國中教育會考下午國文科和寫作測驗，彰化地區下午有3件違規，違規紀錄須待兩日考試結束後，經考區試務會和全國試務會召開會議確認。
彰化考區1萬127名考生分別在14個考場應考，今上午第一節社會科測驗57人缺考，第二節數學科測驗56人缺考，下午國文測驗55人缺考，最後一項寫作測驗驟增至68人缺考。
據了解，寫作測驗缺考人數較多與會考積分比序不採計，同分時才採計有關，學生若不擅長寫作，「歸心似箭」寧願放棄。
彰化考區下午違規情形，包括1名考生在午休時吃口香糖，進試場前沒吐掉，被監考人員發現嚼食，另有一名考生在測驗說明時，在試題本封面書寫座號，還有一名考生逾時作答經監考人員制止才停筆。
寫作測驗有一段網路新聞標題的說明，要考生閱讀後寫出想法。考生普遍認為現代人多從網路閱讀新聞，寫作測驗題旨很貼近生活，不難發揮，但要寫得好就不容易。
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