台灣國際科展拿7獎 北一女學生開發組織蛋白酶B抑制劑

台灣學生參加青少年科學奧林匹亞、美國「Regeneron國際科技展覽會」（Regeneron ISEF）傳來捷報，今年我國12件作品共拿下7個獎項。其中，北一女中學生林庭妤嘗試開發組織蛋白酶B的抑制劑，獲得化學科二等獎；師大附中學生陳以哲以多種自然語言模型，建立辨識惡意程式的模型與編碼，在相對非台灣選手強項的系統軟體學科獲得特別獎。

科教館指出，美國Regeneron ISEF素有青少年科學奧林匹亞之稱，今年的賽事自5月11日至17日於美國加州洛杉磯舉行，共有67個國家地區、1358件作品、1699名學生參賽，經過激烈的競爭，我國學生奪得7個獎項。依據「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」第九條規定，大會二等獎者將獲得教育部頒發的新台幣10萬元，三等獎及四等獎者為新台幣5萬元。

科教館指出，本次代表團成績最好的作品是北一女中學生林庭妤的「開發組織蛋白酶B之抑制劑前驅藥物及其效能探究」。調控組織蛋白酶B的活性可以幫助了解其在不同生物途徑的作用，並進一步知道如何治癒癌症，林庭妤的研究嘗試開發組織蛋白酶B的抑制劑，測試其光解性質和生物性特質，獲得化學科大會二等獎。

而今年初獲得2024台灣國際科展青少年科學獎的師大附中學生陳以哲，則以「惡意程式無所遁形—以自然語言處理模型實現惡意程式之識別」作品獲得特別獎。科教館說，陳以哲的研究以多種自然語言模型，建立辨識惡意程式的模型與編碼，實驗時蒐集並採用不同的惡意程式，對資料庫進行反組譯及前處理，反覆訓練後數據完整、正確率佳，最後從相對較非台灣選手強項的系統軟體學科獲得特別獎。

科教館館長劉火欽表示，這次的青少年國手皆是自今年初的台灣國際科學展覽會選拔而出，部分同學更是自去年夏天的全國科展就開始投入專題研究，近幾個月在國立中央大學物理系教授李文献及多名教授的指導下，不斷深化研究內容，進行研究方法、專題內容、英語口語表達及海報等培訓，讓同學面對外國評審時，更能精準自信地展現自己的作品。