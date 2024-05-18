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不畏辛苦勇敢追夢 總統教育獎得主張羿珣、陳采稼克服逆境

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
教育部公布今年總統教育獎得主，嘉義市育人國小陳采稼獲獎。圖／嘉市府提供
教育部公布今年總統教育獎得主，嘉義市育人國小陳采稼獲獎。圖／嘉市府提供

教育部昨天公布今年總統教育得主，嘉義市南興國中張羿珣、育人國小陳采稼等2位學生獲獎，張羿珣因意外造成頸部以下癱瘓，樂觀堅強；陳采稼從小眼睛視網膜病變，右眼全盲、左眼剩破碎型視力，不放棄追求夢想和對生活學習熱愛。

2人學習過程不畏辛苦，即使面對身體病痛或限制，仍秉持嘉義人永不放棄精神，展現驚人毅力決心，以微笑面對挑戰，充滿正能量的人生態度，深受同學與師長敬佩，是生命教育典範。

張羿珣頸部以下癱瘓，生活不便，平時仰賴呼吸器維生，天天到校上課，愛閱讀勤讀書，成績優異，手不方便，用嘴叼「嘴控筆」寫字，一筆一劃慢慢寫，寫歪重來，寫作業比同學久，堅持用心學習，課堂上與師生互動，學業自我要求，上課專心、認真準備考試。

張羿珣說，「開心獲得總統教育獎，感謝勇媽市長、校長、主任、老師鼓勵，把我當正常孩子，謝謝同學照顧包容。謝謝媽媽家人及薇妮陪伴，謝謝10年來風雨無阻幫我就學，陪我完成挑戰，我將把部分獎金捐給特教或清寒學生，透過自己小小力量，幫助更多的人或者跟我一樣的人。」

陳采稼視覺障礙，從未放棄追求夢想和生活熱愛，嘗試各項學習活動，熱愛閩南語，參與校內閩南語朗讀競賽，練習需將朗讀稿轉換成點字版，接觸競技疊杯運動成為國手，多次代表國家參加競技疊杯國際賽，榮獲多項獎牌。

市長黃敏惠稱讚羿珣、采稼，學習過程展現旺盛學習動力與奮發向上生命形象，雖處逆境卻能展現心靈自由，不減熱情活出精彩，克服困難突破身體限制，展現生命無限可能，2人是「讓生命影響生命」最好的典範。

教育部公布今年總統教育獎得主，嘉義市南興國中張羿珣獲獎。圖／嘉市府提供
教育部公布今年總統教育獎得主，嘉義市南興國中張羿珣獲獎。圖／嘉市府提供

人生 嘉義 總統教育獎 黃敏惠

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