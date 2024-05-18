國際教育旅行亞洲最夯 5天4夜2萬多就出團

北市各校國際教育旅行夯，近年不只從國高中往下推展至國小，就連出訪國家也增加東南亞選項。這學期不少學校陸續啟程，團費多寡引發熱議，其實價格因地制宜，有的赴日交流6天5夜花6萬多元，同樣天數赴韓只要近4萬元，菲律賓宿霧要價5萬多元，但行程8天7夜且便宜。

北市教育局綜合企劃科長李素禎說，北市各級學校選擇國際教育旅行的國家，過往多為亞洲國家，與飛航時間短、行程天數少等因素有關，尤其日本、韓國、新加坡、馬來西亞與越南等城市間交流頻繁，有助於學校間合作。

台北國際教育旅行交流中心的承辦學校大安高工校長楊益強表示，各級學校不少都會安排國際教育旅行，高中職仍是最多，著重在課程設計與交流、主題式探討如SDGs，其次是國中，多為樂器、體育等技藝能性的交流，國小舉辦的最少，以活動性的入班交流為主。

楊益強說，各校選擇國際教育旅行的國家，以日本為大宗，不外乎距離台灣近、當地治安安全、文化特色吸引學生，至於東南亞越南等國5天4夜僅需2萬多元，經濟實惠。

東北亞除了日本，韓國也榜上有名。和平高中指出，和平高中出訪的國際交流對象，會選擇長期往來的日本、韓國姊妹校，通常安排在雙方學期間的4、5月，前幾年疫情無法親自到訪，而採線上互動。

和平高中說，今年5月前往韓國，為期6日國際教育旅行中，主要活動地點在首爾，參訪2間姊妹校、進班與當地學生互動，也會到訪韓國企業現代汽車、文化體驗做泡菜，另安排城市探索；學校行前會有課程教導學生規畫行程，包含機票、住宿等費用近4萬元。明後年則計畫赴美，拜訪已有互動多年的紐約姊妹校。

北一女分析，選擇國際教育旅行的國家會考量交通和時間成本，以歐美地區10天行程為例，機票價格相較亞洲高，且去回程飛行時間約2天、落地調時差需花上半天或1天，使得學生整體狀況不佳，在「時間打折」情況下，實際可參訪時間僅剩5至7天。

校方說，國際教育旅行會配合他國學制、作息時間，北一女每年安排在學期間4、5月，交流國家以日本與新加坡為主、行程多為5至7天，避免影響學生在台的課業學習。每次出團採精緻化的小團制，名額控制在2、30人，在國外搭車移動也比較機動。

北一女4月22日至25日赴日本關西地區國際教育旅行，23日參訪姊妹校大阪府立天王寺高校，進行獨立研究報告交流，24日到夥伴學校大阪府立北野高校入班上課，其他日則是在地生活體驗、自然生態或文化景點等學習行程。4天費用包含機票、交通、保險、膳食、住宿等，共4萬9800元，團費仍視招標公告。