將逆境化為成長養分 何姍頤全中運奪金、再獲總統教育獎

彰化縣立成功高中國中部三年級學生、拳擊選手何姍頤家道中落，她突破個人精神和體能極限，勇奪今年全中運拳擊金牌，逆境奮發的過程，讓她榮獲2024總統教育獎。何姍頤說，她把總統教育獎、全中運拳擊金牌，都獻給天上的爸爸，獎金都交給媽媽貼補家中開銷，減輕媽媽的經濟負擔。

何姍頤去年獲全中運第6級（57公斤）拳擊銅牌，今年更上層樓奪下同量級金牌。2024總統教育獎昨公告得獎名單，何姍頤獲獎，成功高中張貼海報祝賀，師長都說實至名歸。

何姍頤家中有4個孩子，她排行第二，是家裡長女。去年11月何的父親驟逝，家計都落在工廠當作業員的母親肩頭，原本何家家境小康，父逝後頓時成為中低收入戶。彰化家扶中心提供扶助，讓何家4名未成年孩子，今年元月起接受善心人士助養。

何姍頤的導師蔡有德去年入選國教署杏壇芳芬錄，以教育專業角度審視她，國一入學後的表現不起眼，競賽成績也掛零，但她有不服輸的精神，堅持練習不懈，終開出亮麗花朵。

特教組長王思璇表示，何姍頤就像自傳寫的，「堅持下去才能看到未來，沒堅持就沒未來」，很有奮發上進的精神，她除練習拳擊，在家願意分擔家務，是媽媽的最好幫手。何姍頤的教練洪政代說，何姍頤的競賽條件並非最優秀，她願意突破和堅持，在個人狀態上展現特質，終能戰勝對手。

校長林克修說，何姍頤參加總統教育獎選拔時，他知道何的很多「小事」，例如負擔大部分家事、課後主動留校練習精進技術、寫謝卡給捐款人，以及競賽不服輸拚到底，讓人看到最強大的武器是內心，可以把逆境化為成長的養分。