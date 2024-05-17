飛閱BookLibrary 淡水國小圖書館改造新門面

圖書館對於每一間學校來說，是相當重要的閱讀場所，而如何讓圖書館營造閱讀氣氛，同時帶給學童舒適的讀書環境也是相當重要，淡水國小圖書館，今年將門面大改造，重新定義新門面意象，以飛閱Book Library為主題，包括了走廊牆面門口，都使用簡約色調營造出質感典雅的閱讀氣氛。

淡水國小校長吳惠花表示，這次門口可以看到有燈光式主題牌面，飛閱Book Library，意思就是讓這圖書館能表現出淡水的美麗，說出淡水的故事，藉由認識在地文化歷史與藝術等許多故事，來連接國際，而這也是主要意象的涵意。

校長吳惠花指出，圖書館的書籍將近1千多本書，而每到節日都會舉辦主題書展，例如五月是母親節日，用心的圖書館志工就會佈置母親節圖書展，也讓許多學生能夠來參與活動。另外這門面的設計也經過孩子的想法蒐集而成，融入工程設計當中，改造成目前所呈現的樣子，也期盼這全新的圖書館門面，能夠帶給孩子更多的閱讀想像力。