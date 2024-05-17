汐止北峰國小百年校慶5/18登場 邀請校友回娘家

汐止區北峰國小百年校慶活動就要在5/18日也就是這個星期六盛大登場，當天學生準備了才藝表演還有田徑運動比賽，還特別在走廊規劃了珍貴影像展，放了好多老照片，也是校友的新北市議員白珮茹今(17)日也到學校關心，熱情邀請校友回娘家，看照片故事憶當年。

新北市議員白珮茹表示，今年適逢北峰國小的100週年100歲的生日，在校慶的前夕，來學校看一下整個學校正在預演的狀況，同時也邀請所有的老校友，可以一起回娘家，學校有設置故事牆，有很多北峰的歷史老照片的回憶，讓更多的校友可以走進校園，看一看當年的北峰國小跟現在的北峰國小有什麼不一樣，

中興里長蔡振國說，是北峰國小21屆的校友，就住在學校附近，以前學校旁邊都是種米種菜，對於過去這邊的場景很熟悉，像是這次的影像展有搭渡船的照片，因為學校就在基隆河旁邊，真的以前都是搭渡船進出，看著老照片就想到當年的時候，希望校友能回娘家，回到母校走走看看。

白珮茹也說，很感謝學校的很認真籌備，把老照片用故事牆的方式呈現，讓更多的校友進來學校的時候，就像走過穿過時光的路廊，可以回憶當年，憶兒時，也誠摯的邀請5月18號，老校友們可以回娘家，一起來回味從前的故事，也讓北峰的百年風華再現。

北峰國小校長劉國華熱情邀請，北峰國小100週年校慶就在5月18號，歡迎各位校友也歡迎在地民眾，一起共同來參與，節目非常的精彩，小朋友們準備了一段時間，有一些趣味競賽，也有精彩的表演，歡迎大家5月18號北峰國小百週年校慶。