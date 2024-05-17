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埔里高工發現疑能高神社遺留殘件 估逾80年歷史

中央社／ 南投17日電

國立埔里高級工業職業學校部分校區為日治時期能高神社原址，日本時代博物館學會近日前往會勘，發現疑神社遺留石燈籠等大量殘件，估計超過80年歷史。

不過，校內多名老師都稱不清楚。1名老師說，他到校任職時這些殘件已存在，沒特別留意歷史，得知可能是神社遺留殘件，讓人又驚又喜。

日本時代博物館學會研究主持林千桐告訴中央社記者，埔里高工早期建校部分石燈籠與狛犬已遷到南投縣埔里鎮醒靈寺，學會11日到校現勘，沒想到還有大量殘件。

林千桐說，有些殘件被作為石桌椅，經材質、特徵與年代特性比對，可得知當成桌子的是石燈籠殘件，為笠、基礎、基壇部件結構，參道石磚則當椅子。

此外，林千桐表示，校內1處花圃圍籬推估使用神社建築物地基石磚，另有1處花圃擋土牆磚如門牙造型，可能與當時神社位於山坡地，藉以穩固地基有關。

埔里 日本

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