台灣高中生參加全球最大科展 激發研究熱情

12組台灣高中生今天在洛杉磯，參與全球規模最大的中學生國際科展競賽。學生受訪表示，感受到跨國界對科學研究的熱情，激發許多創意點子。

國立台灣科學教育館館長劉火欽擔任領隊，率領來自屏中、北一女、建中、大甲高中、師大附中、復興實驗中學、竹科實驗中學共20名高中生，參與2024年美國國際科技展覽會（Regeneron ISEF）。

ISEF是全球規模最大的中學生科展，今年有67個國家地區、1699名學生在洛杉磯國際會議中心與會。台灣代表團帶著國旗，在大會入口處合影。

劉火欽接受中央社訪問表示，這次代表台灣赴美參賽的選手，是經過各縣市、全國比賽層層篩選，在1萬多名學生當中脫穎而出的菁英選手，對於科學研究很有熱情。

這批科學研究的年輕「國手」，在國立台灣科學教育館的引介下，超過一年到中央研究院及大學教授的指導下研究專題，這次出國比賽正是每個學生的成果發表。

中研院分子生物研究所研究員蔡宜芳過去幾個月參與選手培訓，她說學生參與科展，歷經了一段「知識重整的過程」，他們必須跳脫死背，在知識的大海中整理自己所需的內容，經過消化吸收之後表達出來，同時要有能力應對問題、回答問題。

帶著投入一兩年製作的專題，這一群台灣學生們在會場內，與世界各國、美國各州學生交流，最深刻的印象是體會到不分國籍對科學研究的熱情。

師大附中陳以哲說，在別人的攤位上看到許多「極具創意、自己從來沒想過的點子」。竹科實驗中學的張祐薰覺得現場充滿「歡快」氣氛，每個人都迫不及待想要分享發現了什麼令人興奮的點子。北一女林庭妤在會場感受到一股對研究的熱情。

建中學生林靖閔分享，參與科展最大的收穫是不屈不撓的精神，「課本上步驟看起來很容易，但實際上做起來會遇到很多的困難」。

屏東高中的林品樺說，學到最多的是「科學精神」，遇到困難的時候必須一而再、再而三，不斷的嘗試，改變不同的方法。

北一女張翊慈說，除了科學研究本身，表達能力的訓練也是這次最大的收穫，包括海報的製作和設計要吸引人，如何把自己的研究說成一個故事，讓人有興趣，都是很重要的課題。