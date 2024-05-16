彰化朝興國小畢業美展展現原民文化 為學生敲開藝術創作之門

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
社頭鄉朝興國小今天起在彰化市國聲廣播電台舉辦「原融彰化朝興、藝展國聲風華」畢業美展，透過學生的畫筆，展現原住民多元文化。 圖／張嘉錄提供
社頭鄉朝興國小今天起在彰化市國聲廣播電台舉辦「原融彰化朝興、藝展國聲風華」畢業美展，透過學生的畫筆，展現原住民多元文化。 圖／張嘉錄提供

彰化縣社頭鄉朝興國小今天起到7月16日在彰化市國聲廣播電台舉辦「原融彰化朝興、藝展國聲風華」畢業美展，透過學生的畫筆，展現原住民多元文化，讓更多人認識原住民人文歷史與圖騰藝術。

由彰化縣政府和國聲廣播公司主辦，在教育處、原住民族教育資源中心、朝興國小畢業班等協辦下，展覽以「原住民族藝文教育創作」為主題，結合12年新課綱核心素養理念，鼓勵學生參與藝術創作，以培養藝術涵養與美感素養。

朝興國小由校長郭書源、陳欣佑主任和張嘉錄老師規畫指導師生集體畢業藝術聯展，包括水墨、彩墨、編織藝品、書法等40件特色作品。

指導老師張嘉錄表示，因為他本身就是教育處原住民教育課程編輯小組，希望透過此次美展讓學生能從創作中理解「臺灣就是一家人」，和族群融合的精神，這也是一場融合原住民族教育議題的獨特成果發表會，後續還會在其他學校辦巡迴展覽，希望讓更多學生更了解、尊重並愛惜原住民族文化，實現文化多元共融的目標。

參展學生許喬涵說，在畢業前老師打開了她內心那扇藝術的大門，指導她很多繪畫技巧，雖然過程很辛苦，她一度想要放棄，但在老師的鼓勵下，終於完成作品，也讓她的國小生涯留下最難忘的回憶。

社頭鄉朝興國小今天起在彰化市國聲廣播電台舉辦「原融彰化朝興、藝展國聲風華」畢業美展，透過學生的畫筆，展現原住民多元文化。 圖／張嘉錄提供
社頭鄉朝興國小今天起在彰化市國聲廣播電台舉辦「原融彰化朝興、藝展國聲風華」畢業美展，透過學生的畫筆，展現原住民多元文化。 圖／張嘉錄提供

原住民 素養

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