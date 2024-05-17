國小校長遴選換票？ 當事人：想太多

基隆市政府18日將辦理1名國中、5名國小校長轉任遴選，有國小校長遭點名8年任內無建樹及諸多不是，並疑與特定候用校長「換票」，確保雙雙出線。該名校長說，黑函指他經營學校沒表現有點傻眼，跟人換票則是「想太多」。教育處表示，校長遴選須經學校全校性校務會議通過後推薦，絕無換票情事。

基隆市校長依連任、轉任、新任分3階段辦理，校長遴選委員會4月28日通過長樂國小校長林維彬、南榮國小校長曾敬棠、復興國小校長陳心瑩連任案。

基隆市銘傳國中前校長王淑芬、中山國小校長劉汶琪今年初退休，教育處指派銘傳國中教務主任郭淑娟、教育處督學李瑞彬今年2月1日起，分別代理校長至7月31日。市府預訂5月18日、6月22日分別辦理轉任、新任校長遴選作業。

教育處說，今年僅正濱國中校長林世傑申請轉任銘傳國中校長，通過再辦正濱國中新任校長遴選。國小有5校長申請轉任，分別是武崙楊坤祥、中興楊志欽、和平莊士杰、長興鄭兆斌及港西吳哲銘，如果都如願也會有1小學要辦新任校長遴選。

基隆市國中、小校長常交流互動，並稱資深校長為「班長」，在每年校長遴選作業前，班長會邀集有意參與遴選作業人選交換意見，力求穩定教育現場的和諧氛圍。據了解，今年申請轉任的5名國小校長各有屬意的學校，全數「同額競選」，各自爭取遴選委員支持。

市府近期接到未具名的檢舉函，指1名申請轉任的校長在過去8年任內無建樹、校內工程有瑕疵等，今年申請轉任還與特定候用校長疑「換票」，相互確保出線。

對「換票說」，該校長表示，校長遴選有一定機制，15名遴選委員幫學校找合適校長，有人說可以換票真的是想太多。爭取當校長是使命感，想要為學校做點事，黑函流傳已對他造成傷害。