國立永工室內空間設計展走過疫情 搬回校內開放參觀

銀髮族和毛小孩的休憩品質是當前社熱門議題，國立永靖高工學生製作社區休憩地圖、寵物公園及相關用品，巧思呼應社會需求，分獲嶺東科大空設金獎、入選今年全國中等學校設計群專題作及創意賽複賽，今與獲得室設各類競賽的同學及學弟妹同場展覽作品。

永靖高工室內空間設計科每年五月舉辦學生作品成果展，今邁入第十年。先前借用永靖公學校宿舍，結合古色古香歷史建築襯托學生作品現代化，新冠疫情期間改為校內展覽，在疫情最嚴峻期間謝絕集體參觀，現在防疫規定解封仍在校內舉辦，開放師生觀摩。

學生作品成果展依慣例，頒贈獎狀表揚去年五月以後迄今的室設各類競賽得獎學生，喜氣洋洋。永工室設三學生集體作品鐵道模型，去年榮獲日本第15回全國高等學校鐵道模型大賽理事長特別獎、最佳影片獎、最佳人氣獎，今天仍是焦點，且負責3D列印車站澡堂等小模型的陳佳良經大學特殊選才，錄取聯合大學建築系。

今年主題「室覺．See─用心設計，感受空間的溫度」，以田尾溪畔社區銀髮照顧為藍本的「攜盼．溪畔」，設計社區彩繪牆、鑰匙圈、馬克杯、重建社區休憩路線及繪製地圖，得到嶺東科大空設金獎、正修視傳盃專題製作視覺傳達設計獎佳作。為共享公園空間設計的「耶寵匯」，分為大型狗區、中小型狗區，毛小孩自由活動時飼主互動交流，創造和諧友善的多功能場域。