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幫助世界貧困兒 淡小國小義賣香草茶包捐贈儀式

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水國小美術班種植香草，加工成為香草茶包，去年義賣有8400元的收入，捐給台灣世界展望會，幫助貧困兒童國家。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水國小美術班種植香草，加工成為香草茶包，去年義賣有8400元的收入，捐給台灣世界展望會，幫助貧困兒童國家。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區淡水國小美術班老師帶著學生，到校園當中的香草園體驗種植香草，除了學習認識植物外，這些香草也有附加價植，透過淡水香草街屋蔡老師，可以加工成為香草茶包，去年義賣有8400元的收入，學校邀請到台灣世界展望會，讓淡水國小的學童了解捐助的對象，是在什麼樣的環境下過生活，讓學童投票決定要捐助給那些貧困兒童國家。

淡水國小校長吳惠花表示，最主要的目的，就是希望讓孩子，在校園的各個角落，學習種植香草植物，讓生態有更多發展，學生也可以藉此愛護土地，還可以看到，有許多國家的孩童生活環境艱困，可以運用自身的力量，來幫助他們。讓學童透過義賣的方式做公益。

學校老師說，這次有三個班級，過去運用香草製作而成的茶包，在園遊會當中義賣，有8400元，將分別由各班看完展望會的影片介紹後，投票決定要捐助給那一個國家的小朋友，當中有孟加拉、柬埔寨、斯里蘭卡以及尚比亞等地區的弱勢兒少，而這些經費將交由台灣世界展望會來幫助，讓孩子們用參與式預算的概念，來共同決定，香草義賣的資助對象，發散愛心。

淡水 義賣

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