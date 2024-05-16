偏遠學校改劃非山非市 三芝區橫山國小師資難留

三芝區橫山國小在107年以前被劃為偏遠地區學校，後來遭改為「非山非市」學校，更動後造成補助資源大幅縮減、師資也難以穩定。新北市議員鄭宇恩在市議會質詢，希望教育局橫山國小列入偏遠地區學校並積極爭取教育部核定。教育局局長張明文回應，教育局會積極替橫山國小爭取，預計今年8月會有結果。

在質詢中市議員鄭宇恩也提及，根據《偏遠地區學校分級及認定標準》有交通、文化、生活機能、數位環境及社會經濟條件等因素項目。而橫山國小的地理位置和交通環境，無論是海拔、與市府距離、與區公所距離、與火車站及捷運站距離，相較於其他被列為偏遠地區學校幾無二致，但公車經過學校的班次每天僅4班，更是遠遠不及其他偏遠地區學校。

市議員鄭宇恩指出，被列為偏遠地區學校或是非山非市學校資源上有相當大的落差，每三年資本門經費分別是200萬和100萬，活化課程經費也有50萬和12萬的差距，另外在其他指定項目，也只有偏遠地區學校補助有學校交通車、宿舍興建整修及設備、教師久任獎金等項目。

不只學校反映老師越來越難找，也有家長反映英語老師一年換一位，教師流動率難以降低，也讓人擔心會影響到教學品質。若有宿舍整修經費及教師久任獎金等，才有望能鼓勵教師在偏鄉深耕、留下擁有在地經驗的好老師。今年適逢三年一次重新提報名單，盼教育局將橫山國小改列為偏遠地區學校，讓更多資源可以來彌足城鄉教育資源的差距。