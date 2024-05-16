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偏遠學校改劃非山非市 三芝區橫山國小師資難留

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝區橫山國小以前被劃為偏遠地區學校，後來遭改為「非山非市」學校，新北市議員鄭宇恩希望教育局橫山國小列入偏遠地區學校並積極爭取教育部核定。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝區橫山國小以前被劃為偏遠地區學校，後來遭改為「非山非市」學校，新北市議員鄭宇恩希望教育局橫山國小列入偏遠地區學校並積極爭取教育部核定。 圖／紅樹林有線電視提供

三芝區橫山國小在107年以前被劃為偏遠地區學校，後來遭改為「非山非市」學校，更動後造成補助資源大幅縮減、師資也難以穩定。新北市議員鄭宇恩在市議會質詢，希望教育局橫山國小列入偏遠地區學校並積極爭取教育部核定。教育局局長張明文回應，教育局會積極替橫山國小爭取，預計今年8月會有結果。

在質詢中市議員鄭宇恩也提及，根據《偏遠地區學校分級及認定標準》有交通、文化、生活機能、數位環境及社會經濟條件等因素項目。而橫山國小的地理位置和交通環境，無論是海拔、與市府距離、與區公所距離、與火車站及捷運站距離，相較於其他被列為偏遠地區學校幾無二致，但公車經過學校的班次每天僅4班，更是遠遠不及其他偏遠地區學校。

市議員鄭宇恩指出，被列為偏遠地區學校或是非山非市學校資源上有相當大的落差，每三年資本門經費分別是200萬和100萬，活化課程經費也有50萬和12萬的差距，另外在其他指定項目，也只有偏遠地區學校補助有學校交通車、宿舍興建整修及設備、教師久任獎金等項目。

不只學校反映老師越來越難找，也有家長反映英語老師一年換一位，教師流動率難以降低，也讓人擔心會影響到教學品質。若有宿舍整修經費及教師久任獎金等，才有望能鼓勵教師在偏鄉深耕、留下擁有在地經驗的好老師。今年適逢三年一次重新提報名單，盼教育局將橫山國小改列為偏遠地區學校，讓更多資源可以來彌足城鄉教育資源的差距。

教師 教育局 議員

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