體罰事件吹哨者子女轉學 陳其邁：調查校方程序瑕疵

高雄3名家長今天再出面指控鳳山某國中校長及籃球隊教練，家長表示，因日前出面揭露教練體罰，且校方處理不當，造成學生遭霸凌且無法下場練球，不得不轉學；市長陳其邁說，此校調查程序有瑕疵，已啟動府級調查。

3名家長今天在人本基金會陪同下受訪，家長表示，目前已有5名學生轉學，這些學生因家長出面揭露體罰及隊費使用不清等狀況，在校遭教練冷凍無法練球、出賽，更遭同儕霸凌。

陳其邁今天在高雄市議會接受媒體聯訪，會中回應此校霸凌與處理問題，陳其邁說，校方調查程序有瑕疵，市府接獲人本基金會檢舉後，教育局立刻啟動府級調查，其中包括霸凌案件及校長行政管理責任等調查。

陳其邁強調，市府駁回校方調查結果，希望做完整調查，除了還原真相，也保護學生受教權，最優先考量是保障學生校園安全。

人本基金會南部聯合辦公室主任施宜昕說，依法規定校方應先停聘林姓教練，但校方卻讓他天天出現在校園；教育局也未將此校陳姓校長停職調查，出席記者會的家長被校方、教練秋後算帳，教育局不積極作為更造成學生被迫轉學。

此校簡姓前家長會長說，自己與其他2名家長在3月底揭露籃球隊林姓教練以曲棍球棒體罰後，就遭校方多次為難，連孩子在學校都被同儕霸凌，有學生更在課堂上播放記者會畫面，語帶揶揄、嘲弄。

簡姓家長表示，先前校長要他撤回體罰檢舉、辭掉家長會長，「校方不按照程序處理體罰案，卻不斷為難吹哨者」；更誇張的是，發生課堂霸凌後，輔導室找孩子過去不是關心他們心理狀況，而是急著問「為何人本基金會馬上知道課堂上發生的事」。

陳姓家長則說，校方夥同其他家長來對付他們，除了造成家長間對立，也造成學生在校無法練球，「他們造謠說我們是因為孩子無法出賽才想搞事，但我們的孩子原本都在出賽名單上。」

孫姓家長也說，體罰是事實，只要教練誠心道歉，校方依照程序處理就可以，「但教練卻要家長簽切結書，切結書公然說謊，要家長說沒有體罰」；更有多名家長要求自己簽切結書，更直言如果沒簽就不能出賽。