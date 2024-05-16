花蓮校園飲水安全 26校新購飲水機

花蓮縣政府定期盤點國中小飲水機設備，今年為26所學校汰換及增設72台飲水機，花費約168萬元，提供安全衛生飲用水，培養學生喝水習慣。教育處表示，考量部分學校師生人數較多，也會評估校內每台飲水機的距離，方便師生就近取水。

縣府教育處代理處長翁書敏表示，教育處每年定期盤點各校飲水設備的使用與配置情形，如機台使用年限超過10年，就會協助學校汰換，若機器未超出使用年限，但已嚴重損壞也會更新。

縣府每年編經費補助學校增添或汰換飲水機，去年斥資230萬元替41所學校增設及汰換，今年則有168萬多元，為3所國中、23所國小採購72台飲水機，後續飲水機檢查回歸各校維護設備。

翁書敏表示，縣內各國中小學依「飲用水管理條例」及「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」等相關規定，定期檢測水質及設備保養，維護校園飲水安全。

教育處體育保健科代理科長呂彥杰說，全縣101所公立國小、24所國中，每年編列約200萬元預算，針對各校購置飲水機，依據學校實際需求給予補助。飲水機採購具節能標章，同時內建節電規範的機型；飲水機衛生狀況、更換濾心頻率等問題，由環保局人員稽查，學校也會提供水質檢驗報告。

學生說，夏天時許多同學會裝冰水來喝，經常被裝完，要等飲水機再煮水，希望能多裝幾台飲水機。

教育處建議學生夏日高溫天，要定時補水，每天至少喝1.5公升的水，保持身體水分平衡，同時注意水溫，不要飲用過熱或過冷的水，也要戒除含糖飲料。