影／「眼看到的地方其實不遠」 嘉縣東石高中師生筏舟探索台江內海

台南社大台江分校推動山海圳國家綠道多年，吸引許多學生、社團、旅人前往挑戰，嘉義縣東石高中師生以不一樣的方式挑戰，他們操作自己做的獨木舟，以筏船探索台江內海，展現年輕人的學習力。學生欣喜紅樹林區充滿生命力，高喊「我要航向台江」。

台江分校執行長吳茂成說，東石高中老師張世宗等人在校內推生命教育課程，希望透過戶外活動，讓學生接觸不同的人、環境，做有意義的事，並選定探索山海圳綠道起始點台江內海。去年暑假期間，學生手做獨木舟，今年4月7日他騎單車到東石高中，介紹山海圳綠道，並說明相關特色以及推動山海圳綠道的目的。宣達的概念就是「眼看到的地方其實不遠」，台江可以看到玉山，東石也可以看到玉山。

吳茂成表示，張世宗等老師鼓勵學生要為家鄉作夢，他也鼓勵學生懷抱夢想，課中就提出是否有希望家鄉有美術館的夢想，竟然有名學生舉手，回應這一夢想；原來這名學生喜歡畫畫，已推甄上東海美術系，他也特別提醒這名學生不要忘記這夢想，不要等到有錢才去做。

東石高中推動山海圳內海之路探索實作專題學習，30幾名師生今天下午午齊集山海圳國家綠道起點的四草湖，操作自己手作的獨木丹，探索台江內海，師生划著獨木舟由台江國家公園管理處碼頭滑向大圳水道，由竹筏港進入四草湖濕地，紅樹林區豐富又精彩的生態吸引了學生，讚嘆到處是生命與活力。