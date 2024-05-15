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對比20年前光環不再…教師地位為何越來越低？ 網點2悲慘原因

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在PTT以「老師跟教授的地位是不是越來越低了」為題發文，並引述同事的論點，認為老師、教授的職位不如過去搶手。情境示意圖。圖／ingimage
一名網友在PTT以「老師跟教授的地位是不是越來越低了」為題發文，並引述同事的論點，認為老師、教授的職位不如過去搶手。情境示意圖。圖／ingimage

教職不再吃香？近日，一名網友稱與同事聊天時，對方指出老師、教授的職位不如以往，不僅相關校系分數變低，且「隨便一個資深工程師課長的薪水都屌打老師的薪水」，讓他不禁疑惑「老師跟教授的地位是不是越來越低了」。文章一出，亦引發網友討論，更點出2大悲慘原因。

一名網友在PTT以「老師跟教授的地位是不是越來越低了」為題發文，稱與同事聊天時，對方認為現在學校老師跟大學教授的地位越來越低，並說20年前師大的分數屌打四中，但現在師大沒人要念，分數越來越低。該名同事並拿其他行業做對比，表示「科技業、電子業隨便一個資深工程師課長的薪水都屌打老師的薪水，更不用提金融投資業了」。

文章一出，引發網友討論，有人認為原因之一在於從事教職的壓力更大，「學生心態轉成繳學費就是花錢的大爺」、「現在老師不只要教學生，更多是服務家長，累爆」、「老師還要在家長群組打拚，很累」、「老師不好當，一堆死小鬼、恐龍家長」、「這年頭大學教授是服務業，不給甜甜分或管太多，等著看學生給什麼評鑑」。

另有網友認為是薪資待遇的原因，「同學歷同年資，教師薪水慘輸高考三級」、「老師本薪真的不怎樣」、「薪資待遇絕對有差啊，公教現在那麼慘」、「物價房價狂漲，老師教授的薪水沒跟上」。但也有網友不認同，表示「老師的薪水升的比公務員快很多」、「大學老師爽爆，又可以兼職」、「教授還是很爽吧，別被騙了」、「老師的地位也不是因為薪水變低的吧」。

公務員 大學教授 家長群組 恐龍家長 薪資 高考

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