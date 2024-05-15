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天氣漸熱注意補水 花蓮縣26所國中小學新購飲水機

中央社／ 花蓮縣15日電

花蓮縣政府補助縣內國民中小學購置飲水機，並倡導在炎熱的夏季注意補水，培養正確的喝水習慣，今年度有26所學校汰換或增設，以維護校園飲水安全。

花蓮縣教育處長翁書敏表示，每年都會盤點、調查學校飲用水設備使用及配置情形，補助設備陳舊及密度不足的學校，確保教室和活動場所都有足夠的飲水供應，今年度補助3所國中、23所小學共26所學校汰換以及增設飲水機共72台，經費新台幣168萬元。

縣內各國中小學皆依據「飲用水管理條例」及「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」等相關規定，定期進行水質檢測及設備保養，以維護校園飲水安全。

花蓮縣教育處體育保健科代理科長呂彥杰說明，全縣共有101所公立國小、24所國中，每年編列約200萬元預算，針對各校購置飲水機，依據學校實際需求給予補助。

呂彥杰指出，採購飲水機以具節能標章、同時是內建節電規範的機型，以達到節電效果。至於飲水機衛生狀況、更換濾心頻率等問題則由環保局人員稽查，學校也會提供水質檢驗報告。

小學 花蓮 飲水機

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