雄中全盲生黃崇恩 6月7日登衛武營開鋼琴獨奏會

高雄中學音樂班學生黃崇恩，出生時早產全盲，但極具音樂天賦、鋼琴演奏表現優異。幼時就能聽音彈出各種旋律，6月7日將登衛武營音樂廳，舉辦個人鋼琴獨奏會。

黃崇恩是雄中3年級學生，在音樂班琴教室總能看到黃崇恩專注的練琴的聲影，雄中今天新聞稿指出，他的琴聲猶如傾瀉而下的瀑布，很能打動人心。

黃崇恩說，他期許自己能擁有莫札特的純潔，並像貝多芬一樣無畏身體的殘缺，將眼裡的黑暗幻化為音樂的陽光，用音樂代替眼睛去看見這世界上的美好。

黃崇恩的聽覺與音感相當好，尤其表現在音樂，除了聽到音樂即能完全表現在音符上，也能夠從很細微的振動，辨識出是家人、師長與朋友；在雄中就學3年，練琴時總有火車經過學校後方鐵道，他只要聽到火車震動聲響，就能辨識出經過的火車，如自強號、莒光號等。

黃崇恩是早產兒，6個月又5天就出生，導致他的視網膜剝離，曾在保溫箱期間動過2次手術，仍無法救回他的視力。自幼與黑暗共存，他幼兒園時完全沒有學過鋼琴，就能聽音彈出旋律，甚至變換音樂風格，直到5歲才開始學習鋼琴。

雄中表示，黃崇恩主修鋼琴、副修長笛，他是雄中目前唯一全盲視障生，在校學習認真，努力克服障礙，也積極參與學校大小事務，在校皆有良好的表現，曾於2022年榮獲總統教育獎。

黃崇恩說，他真的很喜歡彈鋼琴，每次完成曲子練習都很有成就感，「尤其每當速度加快到一定的程度時，會為自己感到驕傲」。雖然犧牲許多玩樂時間，但非常值得，也希望能到世界各地表演給更多人聽，在大舞台上享受掌聲。

校方表示，黃崇恩是獨子，從小就是一個樂觀開朗的小孩，他媽媽希望他與同儕之間多一些互動，所以送他學打擊樂，一學就是7年多，也結交了一些同好，也從5、6歲開始學習鋼琴一路至今。

黃崇恩天生全盲卻展現極高音樂天賦，故事與琴聲感動許多人，6月7日將走進國家音樂殿堂，在衛武營音樂廳舉行個人售票鋼琴獨奏會。此外，5月25日在北市鳴石音樂空間也有一場個人音樂獨奏會。