高雄小學族語男師涉猥褻7男童逾百次 起訴移審續押

高雄5間國小聘任的56歲戴姓族語男教師涉利用教授族語機會猥褻男童，甚至拍照留存，受害至少7人、次數至少107次；雄檢偵結依妨害性自主等罪嫌起訴，移審後法院裁定羈押。

高雄地檢署日前接獲通報，疑有國小兒童遭授課教師猥褻，指派婦幼專組檢察官張雅婷指揮高雄市警察局婦幼警察隊組成專案小組偵辦；經專案小組追查，1月16日上午前往戴男鳳山區住處將他拘提到案，訊後羈押禁見獲准。

檢警調查，戴男民國110年至112年為高雄市小港區、大寮區等5間國小聘任的族語老師，但他卻涉利用教授至少6名年齡未滿12歲男童機會，以手撫摸或撥弄生殖器、撫摸肛門或臀部等方式猥褻，次數至少107次。

此外，戴男106年間更趁另1名國小男童在其住處寄宿機會，以檢查確認下體為由或甚至趁男童熟睡之際，拍攝下體影像，並儲存電腦內。

高雄地檢署偵結後，近日依戴男涉犯對未滿14歲男子為猥褻行為、修正前兒童及少年性剝削防制條例拍攝兒童為猥褻行為電子訊號、同條例以他法使兒童被拍攝為猥褻行為電子訊號等罪嫌，提起公訴，並於昨天將在押戴男移審高雄地方法院，法官裁定羈押禁見。

檢方今天指出，檢方針對校園性侵害案件，考量或非單一個案，於清查時若由警方進入學校恐會驚擾校方及學生、由社工清查則有人力不足情形，因此建立由校方共同參與的網絡清查模式，協調由各學校協助以家防中心設計的問卷，清查涉案被告曾教過學生，找出疑似潛在被害人，再由檢察官進行後續訊問、調查。

檢方透過此模式於3個月內完成21所學校，共計88名學生清查工作，有效率自大量學生中清查出被害人，儘速進行偵查追訴，也使被害者得以被發現，進而接受相關心理諮商與輔導。