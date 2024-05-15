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我的畢業典禮在夢幻海洋裡！ 墾丁國小海底畢典興奮度破表

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

墾丁是南台灣潛水勝地，在墾丁創店的台灣潛水公司發想將墾丁國小畢業典禮會場移到夢幻海中，讓海洋生物成為典禮神秘嘉賓，昨天連續5年舉辦別開生面的海底畢業典禮，更創新高有19名畢業生完成水下領證儀式；台灣潛水公司執行長陳琦恩說，海洋教育要從小並從玩樂做起，讓孩子喜歡上這片海，「唯有在乎，才會保護」。

台灣潛水打造與國際接軌的潛水教育基地外，小琉球和台東綠島也設分店，執行長陳琦恩顛覆傳統潛店經營模式，特別成立「藍色基金」、提撥兩成淨利淨灘和教育，1%繳交「地球稅」作公益，為讓海洋教育向下扎根，6年前在網路號召免費為在地小學舉辦海底畢業典禮，校訂課程以海洋學校為主軸墾丁國小，今年連續第5年舉辦。

潛水首重安全，為了這場潛水畢業典禮，學生很早前就開始籌備，安排觀賞影片、認識海洋生物和學習保護海洋知識外，還有浮潛、SUP或衝浪等海洋活動體驗課程，潛水基本訓練包括面鏡排水、練習調節器呼吸和水中耳壓平衡等，19名畢業生昨天下海時興奮又緊張，除已有潛水證照老師，教練以1對1方式陪伴戒護學生下潛，讓家長和老師都安心，留下一輩子難忘的回憶。

墾丁國小校長許淑真感謝台灣潛水連續多年全額贊助潛水畢典，學校以海洋為主題發展特色，平時就有浮潛、SUP或衝浪等各種海洋活動的課程，為迎接年度的特色畢典，師生都投入潛水的行前訓練，有多名老師取得開放水域潛水員證照，進而一起下海，帶動學生多元學習興趣，今年也有多名學生取得證照，加入潛水淨海行列，為海洋保育盡分心力。

「看到孩子上岸時的笑容，我比他們還開心！」陳琦恩說，推動親海教育，不該只在陸地上談海洋，要讓每個子孩子把大海當作遊樂場，沉浸式體驗，用最安全的方式接觸大海，盼這場別具意義的海洋畢業典禮結束後，能在每個學生心中種下一粒種子，如在國中階段繼續參與，有機會考取PADI的青少年潛水長資格，甚至成為潛水教練，為未來職涯打下良好基礎。

屏東恆春鎮墾丁國小連續5年舉辦別開生面的無聲海底畢業典禮，今年創新高有19名畢業生完成水下領證儀式，海洋生物成為典禮的神秘嘉賓。圖／台灣潛水公司提供
屏東恆春鎮墾丁國小連續5年舉辦別開生面的無聲海底畢業典禮，今年創新高有19名畢業生完成水下領證儀式，海洋生物成為典禮的神秘嘉賓。圖／台灣潛水公司提供

墾丁 教練 畢業典禮

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