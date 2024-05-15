高雄「黑手」雙胞胎姊妹像復刻品 雙雙考上虎尾科大

就讀高雄中山工商的雙胞胎姊妹吳悅慈、吳悅菱從小到大同班，志趣也相同，長相清秀的姊妹倆，選讀女生鮮少接觸的汽車修護科，不僅包辦班級前兩名，透過繁星計畫更雙雙錄取國立虎尾科大。

中山工商校長林昭億說，這對雙胞胎姊妹像復刻品，長相近似外，個性、興趣、喜好也相近，個性沉默寡言，說話輕聲細語，有時很難分辨彼此，且兩人都對汽車修護技能有興趣。

導師王怡婷說，女生在汽車修護科很稀少，但兩姊妹認真進取，3年來包辦班級前兩名，這次透過繁星計畫成功錄取國立虎尾科大，姊姊吳悅慈將念生物科技系，妹妹吳悅菱念車輛工程系。

其中姊姊吳悅慈，在校期間先後拿到汽車修護、機器腳踏車丙級以及汽車修護乙級3張證照，但大學希望跨域學習，發展斜槓人生，選擇生物科技系挑戰自我。