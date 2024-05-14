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校長連任失敗同校新任成功…宜縣府遭疑開萬年校長捷徑 教育部說話了

中央社／ 台北14日電
教育部今晚表示，將檢視宜蘭縣有關校長遴選的相關程序與規範，以釐清此案妥適性。聯合報系資料照片
教育部今晚表示，將檢視宜蘭縣有關校長遴選的相關程序與規範，以釐清此案妥適性。聯合報系資料照片

宜蘭縣金岳國小校長施麗霞爭取連任審查未通過，2週後卻通過同校「新任」校長審議，引發爭議。教育部今晚表示，將檢視宜蘭縣有關校長遴選的相關程序與規範，以釐清此案妥適性。

宜蘭縣國中小校長遴選結果陸續出爐，其中宜蘭縣金岳國小校長施麗霞爭取連任審查未通過，14天後卻通過同校「新任」校長審議，成為宜蘭史上「同校連任失利、新任成功」的首例，因後續任期計算引發爭議。宜蘭縣教師職業工會批縣府大開「萬年校長捷徑」，遴選制度出問題。

教育部今晚透過文字說明，依據國民教育法第16條第1項規定，學校校長應採任期制，公立學校校長1任4年，得在同一學校連任1次，任期屆滿得回任教職。

教育部提到，依國民教育法第13條第2項規定，直轄市、縣（市）立學校校長，由直轄市、縣（市）主管機關召開遴選會，就公開甄選並儲訓合格的人員、任期屆滿或連任任期已達1/2的現職校長或曾任校長人員中公開遴選，有關地方政府所轄學校的校長遴選事宜屬地方政府權責。

關於宜蘭縣金岳國小校長施麗霞「同校連任失利、新任成功」的案例，教育部表示，此案涉及宜蘭縣國民中小學校長遴選作業要點相關規範，國教署將等宜蘭縣政府來函後，檢視縣府有關校長遴選的相關程序與規範，釐清此案妥適性，以期符合相關法制。

宜蘭 教育部 校長遴選

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