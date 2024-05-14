高中畢旅堅持遊日！孩討6萬旅費住迪士尼 母拒絕被冷戰心軟：怎麼辦？

和朋友一同去畢業旅行，是不少人求學時期的美好回憶。不過，一名媽媽卻為此傷透腦筋，在Dcard以題「小孩的畢業旅行堅持要出國玩」發文分享，談到高中女兒和朋友約好畢業旅行，暑假即將去日本自由行，由於機票加上住迪士尼花費不便宜，便和她伸手要6萬元旅費，掀起熱議。

原PO表示，女兒今年高二，幾個月前學校有發畢旅通知單，但女兒說學校的行程很爛不想去，想之後再和同學約出去玩，當下自己沒有想太多便答應了。不料，原PO女兒最近卻說暑假要和同學去日本畢旅，從幾個月前就約好，並開始規劃行程，如今已要訂機票住宿，因此想討6萬元旅費。

「我沒有答應她」，原PO認為，既然女兒自己選擇不去學校的行程，就應該用和學校畢旅一樣的價位安排想去的地方，或一開始就一起討論計劃去哪裡玩，而非定案後才來跟家裡拿錢，「這樣做非常不尊重人」。

然而，女兒被原PO拒絕後也十分不爽，覺得自己有先行告知，加上現在才拒絕同學的話，擔心會影響人際關係，更演變成兩邊畢旅都沒去到的窘境。原PO大嘆，如果真的不讓女兒去的話蠻可憐的，但又覺得她的態度很差，先斬後奏的方式也很不對，「重要的是，也比原本的畢旅貴太多了吧」。

貼文一出，網友們紛紛留言表示，「好壞，搞這種小聰明的孩子真的一點都不可愛」、「先斬後奏蠻不優的欸，如果需要這麼大筆錢，在剛開始討論的時候應該就要告知了吧？完全不能接受她的不爽」、「機會教育吧，答應的事情還是要做。但是要告訴她如此作法會讓對方感到反感，應該在過程之中要適當地反饋給對方」。

網友也掀兩派論戰。有人指出，雖說女兒先斬後奏不對，但沒有事先跟孩子說清楚，是家長沒有考量周全，現在的孩子都早熟，各種外來的影響那麼多，家長應該要養成跟孩子事先約定的習慣；另一派則是認為，日本自由行旅費達6萬「太誇張」，暑假機票的確不怎麼便宜，但可以選廉航，即便是跟團，不到3萬就可以去個五天四夜了。

對此，不少網友給出建議——若要拒絕，會採溫和堅定的語氣，跟小孩說「只有規劃1萬元預算給她畢旅」，其他錢家中已經規劃其他用途；若要給錢，則請女兒列出詳細旅遊規劃、支出明細，和家長共同討論。至於不想讓小孩養成予取予求的習慣，則可以做家務換取費用，或以「借」的名義，讓她未來打工薪資、零用錢等償還。