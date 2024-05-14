《媽，別鬧了！》舞台劇版 魔幻溫馨喜劇5/25登場高雄
故事工廠今年推出《媽，別鬧了！》舞台劇，改編自Netflix同名影集，以及作家陳名珉散文《我媽的異國婚姻》，取材自真人真事。故事描述一家三口，在意外失去生命中最重要的男人─模範丈夫和爸爸之後的故事。在台北、台中演出後皆累積了來自各界的好口碑，在5/25將巡演至高雄至德堂，適合伴隨觀眾重新省思與家人相處的意涵！
由高雄市文化局指導的《媽，別鬧了！》舞台劇演員陣容堅強，飾演一家四口的演員，集結三屆金鐘獎得主王琄、金鐘獎最佳男配角湯志偉、台北電影節影后陽靚、入圍過金鐘女配的李劭婕。另外，有劉珊珊、呂名堯、郭耀仁、福地祐介、張晴等實力派演員，聯袂創造演出溫馨感人的故事。這齣戲除了有溫情的哭點，也有不少精心策畫的新奇笑點。王琄飾演的母親王玫玫展現了中年女性豐富的面向，追愛時展現少女的羞澀，思念亡夫時的獨白深情動人，甚至能用舞姿吸引住全場觀眾的目光。
高市文化局強調，《媽，別鬧了！》是一齣適合成年子女帶父母觀賞的「親子劇」，5/25在高雄文化中心至德堂登場，恰逢對母親表達感謝、愛意的五月，適合伴隨觀眾重新省思與家人相處的意涵！
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