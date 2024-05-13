汐止北峰國小百年校慶暖身 聖火巡禮大社后地區

為了慶祝百年校慶，汐止區北峰國小安排了一連串的活動，除了5/18日將舉行盛大的校慶活動，在前一週則是薪火相傳聖火巡禮大社后地區，許多資深校友及沿途的里長，和學生一起傳遞聖火，為校慶活動暖身。

由資深校友也是前立委白添枝、以及中興里長蔡振國，再加上汐止區長林慶豐及校長一起在學校點燃聖火後，跟著車隊步行出發，開始進行整個大社后地區的聖火巡禮，一行人舉著聖火，出了校門往福德一路出發，到了地方信仰中心德明宮，也虔誠祭拜，希望校慶能夠順利進行，而接著則是交棒，把手中的聖火傳遞給下一個里福德里，沿途再經過興湖里、康福里，還有到康寧街上的金龍里、湖光里等等，熱鬧整個街頭。

北峰國小主任劉昌鴻表示，聖火傳遞活動當中，讓校友們跟地方上各界來共同來共襄盛舉，在這過程當中非常感謝白添枝立委，能夠將北峰的好棒，一棒接一棒，完成了這一次聖火的傳遞的工作，接下來5/17日的晚上，會舉辦北峰巨星之夜的才藝表演活動，由小朋友自發的組隊，經過精心的練習，即將在17日晚上6點在北峰國小的前操場，帶來一個非常精彩豐富的表演活動。

中興里里長蔡振國說，自己也是北峰的校友，應該是第27屆的畢業生，接下來的百年校慶，希望學校的校友都回娘家，熱鬧一下，還有聖火傳遞也跑遍大社后地區，活動有聲有色。

劉昌鴻指出，在聖火傳遞之後，就是要期待最重要也是最關鍵5月18日8點開始的百年校慶大會，學校精心規劃各項的表演節目，有趣味競賽及體育競賽，還有市集園遊會，再次歡迎社后鄉親、以及校友們，務必請您撥戎，在5月18日能夠到學校，回到您的母校來看看。