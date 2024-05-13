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淡水屯山、中泰、興仁國小三校聯盟 聯合校慶好熱鬧

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
淡水區屯山國小舉辦70週年校慶慶祝典禮，特別與興仁國小108週年、中泰國小67週年三校聯盟，聯合舉行校慶暨社區運動會活動，還有「70週年校慶陶板作品」揭幕。圖／紅樹林有線電視提供
淡水區屯山國小舉辦70週年校慶慶祝典禮，特別與興仁國小108週年、中泰國小67週年三校聯盟，聯合舉行校慶暨社區運動會活動，還有「70週年校慶陶板作品」揭幕。圖／紅樹林有線電視提供

新北淡水區屯山國小舉辦70週年校慶慶祝典禮，特別與興仁國小108週年、中泰國小67週年三校聯盟，聯合舉行校慶暨社區運動會活動，以「屯山春風化雨盈七十 興仁中泰思源育百代」為主題，穿著同色系運動服，右下擺「X&T&Z」代表著興仁、屯山、中泰英文字首，左胸前則為個別學校圖騰，藉此展現三校聯盟「愛與榜樣，感謝有您」精神，期盼學校教育永續發展，造福莘莘學子。

活動現場，還有「70週年校慶陶板作品」揭幕，屯山國小校長鄒惠娟表示，三校小朋友聯手一起表演大會操、大會舞，並進行球類模組趣味競賽、大隊接力競賽、親子趣味競賽等活動，在過程中，三校師生充分發揮互助合作精神，而這次也感謝海科大、淡大、正德國中賢孝校區及消防隊、衛生所、稽徵處提供「海洋、食農、職探、防災、衛教、租稅」等主題闖關體驗，讓三校親師生、校友與社會各界見證孩子們成長的喜悅。

屯山國小家長會長盧永昌表示，屯山國小位於新北市淡水區最北端，擁有風光明媚的鄉村小路、聞名的紫藤花園、荷花園、南瓜隧道、六塊厝及淺水灣海濱生態、大屯溪流域等學習資源。校園花木扶疏、綠意盎然，背山面海環境優良，是孩童讀書求學的好地方，歡迎大家繼續共同協力，為學校教育永續發展貢獻心力。

新北 淡水

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