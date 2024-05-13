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失控學童攻擊老師 竹市連兩起
竹市近期有2名學生因情緒失控攻擊教師，其中一名教師眼角被畫傷，血流不止，學校認為學生未完全失控，先啟動關懷輔導機制，安排學生暫時在家遠端上課。
從事特殊融合教育30多年、清華大學特殊教育學系退休教授吳淑美表示，特殊生在開學後1個月內要訂定個別化教育計畫（IEP），如有情緒及行為問題，就要擬定所需的行為功能介入方案及行政支援，以及行為矯正計畫。
某國小四年級學生5月6日上昆蟲生命教育課程時，因擔心老師拿走喜歡的昆蟲而動手，導致老師眼鏡破裂畫傷眼角流血，由於這名學生已非首次攻擊教師，引發熱議；另一所國小一年級學生則因寫錯字遭糾正，攻擊老師。
竹市教育處表示，事發後，學校立即通知家長到校協助處理，並安撫學生情緒；受傷教師經緊急包紮，由同事陪同就醫驗傷；專輔教師進班輔導，完成校安通報。
據了解，2名學生均為情緒障礙特教生，有長期醫療、服藥及輔導紀錄，但經評估不必進入特教學校。教育處說，學校在預防與介入後無顯著成效後，可轉介三級個案至特教資源中心，申請支援團隊入校服務；但這2案目前評估無須申請支援，將再視實際情況滾動評估。
曾擔任教師的市議員蔡惠婷說，以前任教的國小有職能治療師，會教班上孩子如何辨別特教生情緒，在情緒爆發前先辨識、預防與因應，練習用友善同理的言語溝通，親師合作能讓孩子進步更多。
蔡惠婷說，以她在教育現場10年經歷，特殊生融入班級，普生學習和不同特質孩子相處，也是好事；不必責難學生，但讓特教生學習情緒控制、人際社交之餘，也要教導如何因應。
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