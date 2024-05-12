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融合草間彌生兩大生命密碼 「無限」台北展出估價逾億

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
香港邦瀚斯25日推出的「現代及當代藝術拍賣」，將拍賣草間彌生作品「無限」，是拍賣市場上首次出現同時融合「波點」和「無限的網」的草間彌生純抽象繪畫。圖／邦瀚斯提供
香港邦瀚斯25日推出的「現代及當代藝術拍賣」，將拍賣草間彌生作品「無限」，是拍賣市場上首次出現同時融合「波點」和「無限的網」的草間彌生純抽象繪畫。圖／邦瀚斯提供

「波點」和「無限的網」是日本藝術家草間彌生不斷用生命創作的兩大主題。香港邦瀚斯25日推出的「現代及當代藝術拍賣」，將拍賣草間彌生作品「無限」，是拍賣市場上首次出現同時融合「波點」和「無限的網」的草間彌生純抽象繪畫。「無限」創作於1995年，此次首次曝光，估價4千萬元港幣、折合新台幣1.7億元，今天在邦瀚斯台北預展展出。

邦瀚斯指出，草間彌生的「無限」呈現極為獨特的藝術風格。這幅作品將她最具代表性的兩個符號——「波點「與「無限的網」——巧妙融合在同一畫面之上。自 1950 年代的半個世紀以來，她的純抽象繪畫作品往往僅選取其中之一作為主題。

「無限」尺幅碩大，近兩米高，從遠處觀賞可見垂直畫面鮮明地被分為左右兩半，形成兩片深邃的暗紅色區域。近觀時，可清楚分辨右側波點密集，左側網紋交織。二者交接之處，邊界迂迴曲折，為原來相對平靜的網點圖案增強了律動感，賦予了作品與眾不同的個性。左右分割的構圖在草間彌生的作品中極為罕見，更是首次亮相市場。

此外，「無限」運用了深紅色和黑色的配搭，這是草間彌生在紐約時期「無限的網」系列中經常運用的色彩組合。

「波點」或「無限的網」與草間彌生的生命經歷緊密相連，可說是她用符號和色彩譜寫的生命自畫像。

草間彌生生於富裕的日本家庭，10歲時開始受幻覺的困擾。透過不斷執迷地畫「波點」和「無限的網」，她得到了平靜和生存的動力。當觀者凝視這些作品時，仿佛能夠穿越表面的符號，直抵她內心深處的真實感受和精神面貌。

●邦瀚斯台北預展今天在BELLAVITA 寶麗廣場B1藝文空間展出。

日本 草間彌生

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