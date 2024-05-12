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雙胞胎奪日本發明獎 垃圾桶內自動下壓可納2倍垃圾

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
北市中正國中8年級雙胞胎姊弟趙作芙、趙作迒與仁愛國中8年級陳家鈞團隊，以「Double Zip壓縮垃圾桶」獲得1金、1特別獎。圖／中華創新發明學會提供
北市中正國中8年級雙胞胎姊弟趙作芙、趙作迒與仁愛國中8年級陳家鈞團隊，以「Double Zip壓縮垃圾桶」獲得1金、1特別獎。圖／中華創新發明學會提供

2024年第38屆日本東京創新天才國際發明展今晨傳回捷報，台灣代表團共獲得29金23銀6特別獎，總成績獲得世界第一名。來自台北市中正國中一對雙胞胎姐弟發明「壓縮垃圾桶」，可以將垃圾「壓縮」成一半，解決垃圾掉滿地、不雅觀也不衛生的困擾，獲得青少年特別獎。

台灣代表團團長、中華創新發明學會執行長吳智堯表示，「日本東京創新天才國際發明展」至今舉辦38年，是日本歷史悠久的發明展覽活動，今年有美國、加拿大、韓國、中國、泰國等12國、120多件作品參加，台灣代表團有63件作品參賽，最後奪得29金23銀6特別獎，總成績排名世界第一。

今年我國奪得2面青少年組特別獎，北市中正國中8年級雙胞胎姊弟趙作芙、趙作迒與仁愛國中8年級陳家鈞團隊以「Double Zip壓縮垃圾桶」獲得1金、1特別獎。

趙作迒說，常在學校或公園公廁發現垃圾掉滿地，既不雅觀又不衛生，明明將垃圾壓一下就能解決髒亂，卻因擠壓時可能接觸或噴濺覺得而沒人想做。因此，他和姊姊設計出以腳踏式開蓋的垃圾桶，獨創壓縮結構和特殊的桶蓋設計，關閉時可自動下壓，將垃圾往下集中就不易掉出，可容納2倍垃圾。

趙作芙說，兩人從垃圾桶材質到形狀，不斷嘗試，也失敗多次，歷經半年才找到效果最好的作法，這次不僅能為台爭光，且作品還獲得台灣新型專利，真的非常開心。

同樣獲得青少年特別獎的新北市光仁中學國中部科學組學生蔡昱瑪、楊承恩、張植鈞、吳松澤、林宛寯、劉軒辰，發明「運用眼球控制自行車安全帽方向與減速燈號裝置」也獲得1金、1特別獎肯定。

指導老師王妤文表示，這頂安全帽後貼著LED燈條，帽內靠近眼皮處裝設紅外線感測儀器，騎士「眨眼」，就能控制安全帽燈條，例如向右轉就眨右眼，右邊燈條就會閃爍燈號、伴隨警示音響起；兩眼一起眨，就會亮起紅色警示燈，表示減速。由於歐美國家騎自行車風氣盛，因此展場上頻獲歐美國家廠商詢問，未來也將優化測量眨眼速來調整控制的敏感度。

垃圾桶 特別獎

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