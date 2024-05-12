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努力發掘特教生優點 簡羽謙看到一點點進步就很開心

中央社／ 台北12日電

新竹縣六家高中教師簡羽謙投身特教逾20年，努力發掘學生優點引導發揮所長，看到一點點進步都會很開心，為特教學生點亮未來，曾獲師鐸獎肯定，並獲選教育家人物典範。

教育部今天發布新聞稿指出，簡羽謙有個聽障的弟弟，是她投入特殊教育的原因之一；自台灣師範大學畢業後，簡羽謙除了在學校任教，還在新竹縣各校擔任特教巡迴老師，也曾協助法務部所屬誠正中學矯正教育。

簡羽謙表示，小自己1歲的弟弟是聽障，原本家人並不知道特教資訊及資源，後來舉家搬到台北啟聰學校附近；當看到弟弟的老師用心引導的方式，深感如果特教生可以早一點學習，就能進步得更多，特教老師帶給孩子的成長超乎想像。

第1年擔任正式教師時，簡羽謙曾鼓勵1名學生努力通過數學考試，約定通過考試帶他去逛士林夜市，還買了外套給他，後來學生留了「老師謝謝您，我真的希望你是我媽媽」的小紙條；簡羽謙笑說，雖然紙條上的字很醜，有些還用注音，但她忘不了那天從夜市帶學生回家時，學生帶著淚謝謝她送的外套，還說會好好愛護。

簡羽謙指出，也許學生天生有不足地方，也很少有發光發熱時候，有時看到任何小事情或一點點進步都會很開心，特教老師最大的成就感就是來自學生的問候，知道學生能自我獨立或堂堂正正做人，有辦法養活自己，都甚感欣慰。

「特教更注重孩子的個別差異和優點」，簡羽謙認為，特教老師需要努力去發掘孩子優點，期望整個社會也能有這樣的想法，不要只看到他們的缺陷，而是要多去看優點，用善的角度給他們彈性和時間，如果社會環境有更多友善條件，對特殊教育將有更大助益。

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