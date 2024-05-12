新竹特教師簡羽謙獲師鐸獎 成為特師動機來自家人

新竹縣六家高中教師簡羽謙獲教育部師鐸獎肯定，她站在特教的第一線20多年，從事特教輔導聽覺障礙、智能障礙、情緒障礙、矯正教育學生等各類學生，並修習犯罪防治學位，盼能拉住行為偏差的孩子。會成為特教老師，原來和自己的家人有關。

簡羽謙有一名聽障的弟弟，是投入特殊教育的原因之一，她說，原本家人並不知道特教的資訊，後來舉家搬到台北的啟聰學校附近，當看到弟弟的老師用心引導的方式，深感如果特教生可以早一點學習，就能進步得更多。

師大公訓系畢業後，簡羽謙曾任教多校，並在新竹縣各校擔任特教巡迴老師，更曾協助法務部所屬誠正中學矯正教育。她還修讀了台北大學犯罪學研究所以及警察大學犯罪防治所博士班，她認為孩子行為偏差，可能因為環境或是學習上缺乏成就等各種因素，如果能有一個扶持的力量即時介入拉住他們、幫他們一把，也許會走不一樣的路。

簡羽謙曾遇過一名學生，該生國中時打架罵髒話，也曾在老師面前摔過桌子，在半遊說半強迫下，簡羽謙鼓勵他參加技藝學程與技藝競賽，並陪伴對方不斷練習。但因為有太多失敗的經驗，學生曾說，「我才不屑這個鬼比賽」，但到了比賽當天，該生在負傷狀況下，坐著輪椅完成比賽要求的飲料調配。

去年，這名學生回來學校看她，告訴她雖然比賽沒有得名，但這是他這輩子最驕傲的一件事。簡羽謙說，孩子們很多時候是沒有舞台且缺乏自信，幫他們創造舞台，不斷鼓勵他們，甚至半強迫地想辦法哄騙完成，這些都將成為他們永生難忘的人生經驗。

簡羽謙說，特教老師需要努力去發掘孩子的優點。她期望整個社會也能有這樣的想法，不要只看到他們的缺陷，而是要多去看孩子們的優點，並引導他們發揮所長。「用善的角度，給他們彈性、給他們時間」，每個人的節奏速度都不一樣，如果社會環境有更多友善的條件，無論是物理環境上或是心理環境上都能友善包容，對特殊教育將能有更大的助益。