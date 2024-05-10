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瑪利亞「小學生公益行動」 花蓮震災區宜昌國小奪冠

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
花蓮震災區小學「宜昌國小」為身心障礙者發聲爭取路權。圖/瑪利亞基金會提供
花蓮震災區小學「宜昌國小」為身心障礙者發聲爭取路權。圖/瑪利亞基金會提供

瑪利亞基金會第17屆「小學生公益行動」全國前10強總決賽日前登場，最終由來自花蓮地震災區的宜昌國小以「身不由己~找回身心障礙者的道路使用權！」奪得冠軍寶座，北市懷生國小、嘉義縣中埔國小則分別榮獲第2名及第3名。

第17屆「小學生公益行動」總共113組報名，吸引全國2910位學生參加，10所學校進入總決賽，評選公益行動執行歷程與成果。瑪利亞基金會董事長鄭若瑟表示，今年公益行動投件類型豐富，大致可分類為環境保護、關懷弱勢、藝術文化、愛護生命、自我成長等，可發現從偏鄉到都市小學生在公益行動中已萌生公民意識，也期待透過行動向眾人宣示小小力量足以改變世界的決心。

「這裡人行道的斜坡道因為畫了停車格有停車，身心障礙者就無法行走，但現在被塗掉了，可以直接從這裡走下去，太棒了！」來自花蓮地震災區的宜昌國小五年級學生鄭永濬開心地述說自己和同學一起進行的公益行動主。從一開始的盲人體驗，讓大家對身心障礙者的設施產生好奇、進行踏查，實際訪問身心障礙者跟家屬，進而向花蓮市長遞交行動報告書，經過半年行動，發現的問題一一獲得解決。

看到公益行動獲得回響，並改善問題，４位來自花蓮震災區的宜昌國小五年級學生非常開心，在老師林嘉綺的帶領下，師生一起參加瑪利亞基金會「小學生公益行動」更一舉奪冠。

瑪利亞基金會說，值得一提的是來自高雄杉林大愛園區的巴楠花部落中小學，這次以「行巫的力量-關懷的力量與實踐」獲得共好獎。巴楠花部落中小學歷經莫拉克風災，師生展現強韌行動力，在林雯菱以及江涵芸兩位老師的帶領下，12位有學習障礙的特教班學生決定以部落為原點，回饋部落長者，自動自發到長者家中打掃與陪伴，並揹著廢棄紙箱做成的垃圾箱到部落撿垃圾，愛護土地。這次在發表的舞台上，孩子們除了興奮也展現無比的自信。

瑪利亞基金會說，瑪利亞基金會早療的小朋友離園後，經過評估後都必須進入小學就讀，這時候小學生的素養品格、生命教育，以及整體社會對身心障礙者的友善態度非常重要，透過小學生公益行動，讓孩子從小學習利他助人的精神，並擁有解決問題的能力，以同理心善待他人，才能發揮對社會最大的影響力。

偏鄉部落「巴楠花部落中小學」歷經莫拉克風災，師生展現強韌公益行動力。圖/瑪利亞基金會提供
偏鄉部落「巴楠花部落中小學」歷經莫拉克風災，師生展現強韌公益行動力。圖/瑪利亞基金會提供

公益 小學生 花蓮

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