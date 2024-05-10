北市私立方濟中學7月走入歷史 校長不捨轉念「新生命誕生」

台北市私立方濟高級中學是內湖區老牌私校，新竹市長高虹安也是校友，然而少子化衝擊，校方已於111學年度申請停招，下月畢業典禮送走最後一屆學生，將走入歷史，校長胡嘉強今證實已提送停辦計畫書給市府，坦言雖不捨，也是新生命的誕生，改辦將延續辦學精神、學校資源，持續為社會服務。鄰近的文德女中則於明年退場。

方濟中學校長胡嘉強表示，校方已完成停招，目前也將停辦計畫書送至台北市教育局，正在審核中，待核准後，才可進行改辦申請。

胡嘉強說，全校現在還有82名高三畢業生，6月12日將舉行畢業典禮，由於人數不多，舉辦規模仍在規劃，包含是否邀請歷屆校友回母校。教職員工包含校長共19位，其中9位老師、10位職員，依教育局規定，陸續安排退休、轉介至他校繼續任教等。

「當然會不捨」，胡嘉強提及方濟中學1964年創校、1965開始招生，創校精神、教育本質是希望幫助弱勢孩子，如今面臨學校多、學生少的現況，方濟中學7月31日停辦後，雖然走入歷史，也是另外一種新生命的誕生。

胡嘉強強調，董事長秉持教會精神，改辦方向將朝社福或文教發展，雖現階段尚未明確，仍以社會服務、公益性事業為核心，希望以原有辦學精神、學校資源，持續為社會服務。

教育局表示，2022年1月11日核定私立方濟中學，自111學年度起高中部及國中部停止招收新生。目前該校高三生共82人，預計於6月12日辦理畢業典禮。

針對教師部分，教育局提及該校訂定台北市私立方濟高級中學教職員資遣優退優離辦法，自停招開始，即公布教職員配合優退優離的措施，為安定教職員心理部分，予以慰問金；適用勞基法的職工，該校依勞基法相關規定發給；教職員選擇接受資遣，該校將以學校法人及其所屬私立學校教師退休撫卹離職資遣條例之相關規定辦理。

至於一路之隔的文德女中，教育局2023年4月24日核定自112學年度起停止招收新生。目前該校高三生共21人，預計於6月7日辦理畢業典禮，高二生共計15人。

教育局說，針對現有教師於停招後，校方依該校職員工依停招優離辦法離職；適用勞基法的職工，依勞基法規定該校支付資遣費。社會局也請學校法人依私立學校法的相關規定辦理，另請務必加強與學生及家長的溝通，留意教學品質及妥適維護教職員工及學生的權益。