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原民文化教案甄選6月14日截止 促社會理解與尊重

中央社／ 記者陳至中台北10日電

教育部舉辦「原住民族文化優良教案甄選」競賽，鼓勵中小學教師開發歷史、轉型正義與法治課程，促進學子跨文化理解與尊重。民國113年度徵選已開放報名，6月14日截止。

教育部今天發布新聞稿表示，以112年度特優作品為例，嘉義市民生國民中學教師黃家珊、嘉義縣大吉國中教師姜威良合作「媒體眼中的獵人」教案，帶學生檢視媒體的原住民族報導，並運用辯論會活動，鼓勵學生表達不同觀點和立場，進而認識與尊重原住民族文化。

113年度徵選以國小、國中與高中階段分類，每份教案撰寫人數以1到3人為限，特優作品可獲禮券1萬5000元和獎狀，相關資訊可參考原住民族教育資訊網。

原住民 嘉義 教師

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