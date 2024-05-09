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高二生奪美國氣球比賽冠軍 盼證明興趣也能有一片天

中央社／ 台中9日電

高二生顏睿軍日前在美國氣球創作比賽獲得「仙人掌綠」組冠軍，他今天受訪表示，希望透過得獎讓家人知道，興趣也能玩出一片天，未來會持續參賽，讓台灣再次站上世界的舞台。

美國Qualatex公司舉辦創意氣球大賽，比賽規定參賽者必須使用指定顏色，將氣球作品拍下後上傳網站評比，每年皆吸各國好手參賽，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦多年，去年才重啟。

Qualatex公司日前公布今年比賽結果，此次指定色競賽共有黃綠、蔓越莓紅、羊絨白、仙人掌綠組別，來自台灣衛道高級中學高二生顏睿軍分別在「仙人掌綠」及「黃綠」組奪得冠軍及第3名。

顏睿軍今天受訪前先示範在短時間內，利用氣球折出1隻小火龍，可見他熟練地將氣球充氣，三兩下就折出龍的身形，還點綴出眼睛、角、觸鬚等細節，甚至龍的手中還提著小燈籠，並繪出露齒笑的可愛模樣，作品讓人讚嘆。

顏睿軍表示，他4歲開始就對氣球有興趣，從小因發音不太標準，家人便送他去語言治療，當時治療師就是透過氣球引導，讓他學習如何發音與說話，也因這個契機，讓他在氣球學習上有更大的突破。

提到氣球的學習，顏睿軍指出，剛開始都是靠自己摸索，4年前擁有人生第1支手機，便開始透過社群軟體向國內外的大師請教氣球技法。

他認為氣球不單只是藝術創作，還可以用氣球帶給別人歡樂，因為大人、小孩都喜歡，是很好的媒介，他也會在寒暑假到育幼院、啟智學院帶小朋友折氣球，看到孩子們開心的模樣，讓他非常有成就感。

至於折氣球的技巧，顏睿軍說，他會先上網找圖片，盡量從各種角度去看圖案細節，接著在腦中構思創作結構與技法，這次得到冠軍的作品「鱷魚」，約花1個星期時間構思，接著一氣呵成完成作品。

說到得獎作品「鱷魚」的起源，顏睿軍指出，造型靈感出自日本插畫家五味太郎創作的繪本「鱷魚怕怕牙醫怕怕」，是關於鱷魚蛀牙去看牙醫的故事，他看到指定色「仙人掌綠」就立刻想到繪本，將腦中的印象用氣球去呈現，也很開心能夠得獎。

「想讓爸媽知道，興趣也可以玩出一片天」顏睿軍說，氣球需要非常多的時間練習，並自己摸索研發技法，現在學業其實很重，他很多時候都是晚上熬夜，偷偷在房間練習折氣球，但爸媽希望先以學業為重，希望透過比賽得獎讓家人更支持。

顏睿軍表示，氣球對他目前意義非常重大，也給他很多新的體驗，相信未來還有更多更有意義的事情值得去挑戰，也會將氣球當興趣繼續培養，持續參加國內外各種比賽，讓台灣能再次站上世界的舞台。

家人 美國 鱷魚

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