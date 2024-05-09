打造AI高爾夫球室 汐止崇義高中學子智能學習

新北市汐止區崇義高中這幾年推動運動科技實驗教育，學生不但棒球打的好，學校也打造了一間AI高爾夫球教室，邀請專業教練指導，不少學生加入社團揮桿學習，搭配智能高爾夫室內打擊設備，學生們從中尋找興趣、培養不同運動球類專長。

崇義高中校長陳春色表示，學校在推展全能運動，就將高爾夫球這一項當作重點發展，因為高爾夫球在身體力學上是跟棒球是接近的，也就是藉由棒球的訓練，學生的臂力跟各種精準度，是可以來發展第二專長，因為，只有讓學生全能的學習，才能充份開發他的肢體能力，讓他的運動更加的出色。

除了傳統的高爾夫球教室，一旁則是打了一間智能AI高爾夫球教室，社團上課時間，學生分成兩組，先練基礎揮桿，當然，教練會從旁細心指導，而另一組則是搭配有公司協會熱心捐贈的智能高爾夫球揮桿設備勤練習，學生們認真揮桿把球打出去，而前方則是出現AI虛擬球場畫面，看看球打到那裡，接著就有數據呈現。

陳春色指出，這一套人工智能高爾夫球教室很感謝有熱心的公司協會贊助，教室內虛擬實體環境，立即可以偵測立即可以達到建構式的學習，一段一段拼接練習上的死角，所以，這一套目前在教育界應該是最新的，期待如果有一些國小或是國中高中，想選擇高爾夫球當做運動項目，也可以跟崇義中學來報名。

崇義高中學生說，參加高爾夫球社團，是除了打棒球之外，希望還能有其他的興趣，體驗不同種類的球類運動，覺得人工智能高爾夫球教室很好，能夠在室內打球練習，也能即時反饋打的如何，因為，可以看各個數據還有自己的動作，那裡有缺點可以去調整修正。