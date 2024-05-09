中途學校豐珠中學首出國赴非州2周 學生回來態度變了

新北市中途學校豐珠中學專門收遭性剝削的青少年。豐珠中學校長林麗雲說，因學生性質特殊，過去沒有國際交流課程，去年上任後推動國際教育，今年赴非洲史瓦帝尼服務學習2周，學生看到當地未成年吸毒、孤兒等感同身受。林觀察，學生回來後較懂得感恩，對學習更上心。

豐珠中學師生21人今年4月22日至5月4日，赴非洲台灣邦交國史瓦帝尼校際交流、服務學習。林麗雲提到，過去學校沒有國際教育的課程，去年上任後積極推動，由於學生都是被保護的個案，校外課程不會選擇遊樂行程，因此一開始便定調到落後地區服務學習，原本計畫去東南亞，但經建議選擇史瓦帝尼交流。

林麗雲說，師生出國交流為創校23年以來第一次，籌備期近一年，去史瓦帝尼2周的時間，參訪當地公立宗教學校Salesian高中、Masibekela兩所高中，ACC阿彌陀佛關懷中心，並拜訪史國國會秘書長Mbabane，分享彼此協助特殊境遇學生的經驗。

豐珠中學師生也設計「台灣味」課程，包括舞蹈、功夫、合唱、水墨畫、及繪本製作等，還有最受歡迎的珍珠奶茶、小米麻糬飲食文化課程，與當地師生一起分享台灣美味。

ACC院長柯雅玲說，兩校學生的背景有類似之處，文化交流不僅開啟學生的視野，也考驗溝通與相處的能力，期待學生們能學到尊重與感恩。院童清金(小名)說，豐珠中學的學生很活潑，很容易交朋友，下課時大家都玩在一起。

國會秘書長Mbabane則指出，了解台灣中途學校制度後深受感動，因史瓦帝尼有許多未成年吸毒、無家可歸的小女孩，甚至帶著小嬰兒流落街頭，自己正準備提出社會福利方案跟台灣中途學校非常類似，讓他獲得很多啟發。

豐珠中學學生千里(小名)說，這次要帶課程並在上百人前面表演、教舞壓力大，但是ACC院童很好學，下課都還繼續練習，最後在成果發表會上表演兩首流行舞，很有成就感；林麗雲也分享，學生看到史瓦帝尼孩子就算再物質條件較差情況下，仍認真向學，回來後變得較規矩、懂得感恩，對學習更上心。