快訊

客戶到銀行辦事到一半「長毛貓突然從窗口流出」員工曝牠真的是來工作的

證件拿出來！ 2024母親節樂園優惠快追 2大樂園「媽媽免費」、這1家「只要1元」

影／中彰交界溪尾大橋驚見2鴕鳥逛大街 警民聯手圍起來

中途學校豐珠中學首出國赴非州2周 學生回來態度變了

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
ACC院區學生學習水墨畫。圖／新北教育局提供
ACC院區學生學習水墨畫。圖／新北教育局提供

新北市中途學校豐珠中學專門收遭性剝削的青少年。豐珠中學校長林麗雲說，因學生性質特殊，過去沒有國際交流課程，去年上任後推動國際教育，今年赴非洲史瓦帝尼服務學習2周，學生看到當地未成年吸毒、孤兒等感同身受。林觀察，學生回來後較懂得感恩，對學習更上心。

豐珠中學師生21人今年4月22日至5月4日，赴非洲台灣邦交國史瓦帝尼校際交流、服務學習。林麗雲提到，過去學校沒有國際教育的課程，去年上任後積極推動，由於學生都是被保護的個案，校外課程不會選擇遊樂行程，因此一開始便定調到落後地區服務學習，原本計畫去東南亞，但經建議選擇史瓦帝尼交流。

林麗雲說，師生出國交流為創校23年以來第一次，籌備期近一年，去史瓦帝尼2周的時間，參訪當地公立宗教學校Salesian高中、Masibekela兩所高中，ACC阿彌陀佛關懷中心，並拜訪史國國會秘書長Mbabane，分享彼此協助特殊境遇學生的經驗。

豐珠中學師生也設計「台灣味」課程，包括舞蹈、功夫、合唱、水墨畫、及繪本製作等，還有最受歡迎的珍珠奶茶、小米麻糬飲食文化課程，與當地師生一起分享台灣美味。

ACC院長柯雅玲說，兩校學生的背景有類似之處，文化交流不僅開啟學生的視野，也考驗溝通與相處的能力，期待學生們能學到尊重與感恩。院童清金(小名)說，豐珠中學的學生很活潑，很容易交朋友，下課時大家都玩在一起。

國會秘書長Mbabane則指出，了解台灣中途學校制度後深受感動，因史瓦帝尼有許多未成年吸毒、無家可歸的小女孩，甚至帶著小嬰兒流落街頭，自己正準備提出社會福利方案跟台灣中途學校非常類似，讓他獲得很多啟發。

豐珠中學學生千里(小名)說，這次要帶課程並在上百人前面表演、教舞壓力大，但是ACC院童很好學，下課都還繼續練習，最後在成果發表會上表演兩首流行舞，很有成就感；林麗雲也分享，學生看到史瓦帝尼孩子就算再物質條件較差情況下，仍認真向學，回來後變得較規矩、懂得感恩，對學習更上心。

教育局說，豐珠中學是北部的市立中途學校，服務高關懷個案，長期推動社區服務學習，這次走向海外教育交流，讓這些背景特殊的孩子走出舒適圈，從「聽課的學生」轉變成「教課的老師」，協助她們建立正確的價值觀。

ACC院童在豐珠中學學生帶領下學習民歌帶動唱。圖／新北教育局提供
ACC院童在豐珠中學學生帶領下學習民歌帶動唱。圖／新北教育局提供
豐珠的學生和ACC小學幼童在炙熱的土地上玩影子遊戲。圖／新北教育局提供
豐珠的學生和ACC小學幼童在炙熱的土地上玩影子遊戲。圖／新北教育局提供
豐珠中學林麗雲校長（左）向國會秘書長Mbabane（右）介紹台灣中途學校制度與學校特色。圖／新北教育局提供
豐珠中學林麗雲校長（左）向國會秘書長Mbabane（右）介紹台灣中途學校制度與學校特色。圖／新北教育局提供

史瓦帝尼 珍珠奶茶

延伸閱讀

南市府送舊鞋衣服到非洲啟動 需志工幫赤貧地區居民與孩子

NCC副主委翁柏宗：委員難產 iPhone 16恐賣不了

高雄違規慣犯酒駕、吸毒共欠110萬元…名下房產遭查封拍賣

仁本集團總經理遇劫！超誇張逆向衝撞畫面曝 陳聖文控對方有吸毒前科

相關新聞

中途學校豐珠中學首出國赴非州2周 學生回來態度變了

新北市中途學校豐珠中學專門收遭性剝削的青少年。豐珠中學校長林麗雲說，因學生性質特殊，過去沒有國際交流課程，去年上任後推動...

跨國共學 300國際生到新北14校交流

新北教育局去年建置「全球跨界學校國際交流單一媒合大平台」，結合產官學民單位合作，去年有36國、近300名國際生到新北14...

北市力推海洋教育...補助參觀海科館、種珊瑚 家長：盼列入校外教學

北市四面不環海過去推動海洋教育只能透過數位觀看，缺乏臨場感。教育局為讓學生實際體驗海洋生態，特別與基隆海科館合作，補助近...

台師大首開國小教育學程 招45人、5月10四截止報名

台灣師範大學今年首度開設國小教育學程，預計招收45人，5月10日截止報名，報名者需參加師資生潛能測驗和口試，7月8日公告...

桃園女高中生霸凌案 受害家屬駁和解：人不在台灣

桃園市大園區某高中昨舉辦校慶時，有女學生被女同學甩巴掌、亂剪頭髮，引發熱議。校方昨聲明稱，有通知雙方家長到場，經溝通調解...

獨／基隆武崙國中技工伯伯成張老師 身後還捐款遺愛弱勢生

在基隆市武崙國中擔任技工23年退休的張金城，在校期間他雖負責維修設備，但因機械、修車的專長，常指導機械、動力機械職群的學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。