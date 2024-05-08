新莊高中推「新莊學」 學生體驗廟街、在地文化

為了讓學生對於新莊高中周邊的人文環境有更深入的了解，新莊高中在校本課程「新莊學」的架構之下，發展地方走讀課程，今（8）日帶著學生，從認識校園中庭的「狀元鐘」做為起點，途中到「新莊廟街」參訪全臺最早的手工金牌鳳梨酥糕餅店，以及體驗廟街文化，最後再到「塭仔圳重劃區」實際體驗新莊都市風貌的大改造。

新莊位於大漢溪下游西岸，緊鄰三重、五股、泰山、樹林、板橋等地。在兩百多年前，有著「一府、二鹿、三新莊」的稱號。由此可知，新莊在過去是北台灣農、工、商之樞紐重鎮，扮演領頭羊的角色。

在聚落發展方面，新莊廟街是過往千帆雲集的新莊港所在地，有兩、三百年歷史的「慈祐宮」、「武聖廟」、「三山國王廟」等十餘間廟宇，可謂見證了新莊的開發史；「保元宮」、「地藏庵（大眾爺廟）」記錄了閩南、客家等族群爭奪資源的歷史過程，尤其「地藏庵（大眾爺廟）」是全台最早「官將首」文化起源地。在糕餅文化方面，有150幾年歷史的「老順香」餅店，經歷幾代的傳承，「鹹光餅」與「金牌鳳梨酥」依然保有著對神明虔誠的味蕾。

新莊高中的走讀教育，在課程的安排上，除了課堂的說明之外，更注重學生在走讀參訪過程中的實際體驗，一方面培養過往的歷史情境，另一方面也實際操作各種課程，不是只有走馬看花而已，而是讓學生深入其境。

學生原先以為「新莊學」的走讀教育不會有什麼特別的內容，但卻在實際參與中體驗到學科以外的收穫，並在分組任務中，也感受到如何與同學互相協助與合作。此外，學生也提到，沒想到走讀教育這堂課，有如時空穿越般地旅行，不僅著重過往的新莊，而且改變中的新莊也是參訪重點，有著「台版清溪川」的「中港大排」，從過往又髒又臭的大水溝，變身為又美又香的水花園。而緊鄰學校旁的「塭仔圳重劃區」，也從鐵皮屋工廠轉變成現代化的城市。

新莊高中高中校長謝金城表示，希望學生在「新莊學」的走讀教育過程中，不僅可以體驗過去新莊的廟宇、宗教、糕餅、地理聚落的改變等文化與風貌，而且帶著一份傳承新莊歷史文化的使命感。透過走讀新莊的過往與現在的改變，從認識新莊在地出發，進而提升學生的知識廣度與文化深度。