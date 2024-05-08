快訊

長榮航班2乘客機上出拳鬥毆 空姐霸氣勸架險掛彩！現場畫面曝光

獨／白冰冰「First Love」漲粉10倍 密謀8月合體宇多田光？

才認含血栓等副作用 AZ全球回收新冠疫苗原因曝光

新莊高中推「新莊學」 學生體驗廟街、在地文化

觀天下／ 記者陳郁薇／新莊報導
新莊高中在校本課程「新莊學」的架構之下，發展地方走讀課程，實際體驗新莊都市風貌的大改造。 圖／觀天下有線電視提供
新莊高中在校本課程「新莊學」的架構之下，發展地方走讀課程，實際體驗新莊都市風貌的大改造。 圖／觀天下有線電視提供

為了讓學生對於新莊高中周邊的人文環境有更深入的了解，新莊高中在校本課程「新莊學」的架構之下，發展地方走讀課程，今（8）日帶著學生，從認識校園中庭的「狀元鐘」做為起點，途中到「新莊廟街」參訪全臺最早的手工金牌鳳梨酥糕餅店，以及體驗廟街文化，最後再到「塭仔圳重劃區」實際體驗新莊都市風貌的大改造。

新莊位於大漢溪下游西岸，緊鄰三重、五股、泰山、樹林、板橋等地。在兩百多年前，有著「一府、二鹿、三新莊」的稱號。由此可知，新莊在過去是北台灣農、工、商之樞紐重鎮，扮演領頭羊的角色。

在聚落發展方面，新莊廟街是過往千帆雲集的新莊港所在地，有兩、三百年歷史的「慈祐宮」、「武聖廟」、「三山國王廟」等十餘間廟宇，可謂見證了新莊的開發史；「保元宮」、「地藏庵（大眾爺廟）」記錄了閩南、客家等族群爭奪資源的歷史過程，尤其「地藏庵（大眾爺廟）」是全台最早「官將首」文化起源地。在糕餅文化方面，有150幾年歷史的「老順香」餅店，經歷幾代的傳承，「鹹光餅」與「金牌鳳梨酥」依然保有著對神明虔誠的味蕾。

新莊高中的走讀教育，在課程的安排上，除了課堂的說明之外，更注重學生在走讀參訪過程中的實際體驗，一方面培養過往的歷史情境，另一方面也實際操作各種課程，不是只有走馬看花而已，而是讓學生深入其境。

學生原先以為「新莊學」的走讀教育不會有什麼特別的內容，但卻在實際參與中體驗到學科以外的收穫，並在分組任務中，也感受到如何與同學互相協助與合作。此外，學生也提到，沒想到走讀教育這堂課，有如時空穿越般地旅行，不僅著重過往的新莊，而且改變中的新莊也是參訪重點，有著「台版清溪川」的「中港大排」，從過往又髒又臭的大水溝，變身為又美又香的水花園。而緊鄰學校旁的「塭仔圳重劃區」，也從鐵皮屋工廠轉變成現代化的城市。

新莊高中高中校長謝金城表示，希望學生在「新莊學」的走讀教育過程中，不僅可以體驗過去新莊的廟宇、宗教、糕餅、地理聚落的改變等文化與風貌，而且帶著一份傳承新莊歷史文化的使命感。透過走讀新莊的過往與現在的改變，從認識新莊在地出發，進而提升學生的知識廣度與文化深度。

塭仔圳 重劃區 鳳梨酥

延伸閱讀

新北新莊民宅神明廳起火 消防馳援水線撲滅

金山高中數位走讀 學生體驗磺火、溫泉、古道

政府官網寫錯！別再誤會新莊老街 這些日治時期建築不是巴洛克

新莊情侶欠租1年…房東聞焦煙味急破門 赫見2人無心跳送醫不治

相關新聞

北市力推海洋教育...補助參觀海科館、種珊瑚 家長：盼列入校外教學

北市四面不環海過去推動海洋教育只能透過數位觀看，缺乏臨場感。教育局為讓學生實際體驗海洋生態，特別與基隆海科館合作，補助近...

跨國共學 300國際生到新北14校交流

新北教育局去年建置「全球跨界學校國際交流單一媒合大平台」，結合產官學民單位合作，去年有36國、近300名國際生到新北14...

台師大首開國小教育學程 招45人、5月10四截止報名

台灣師範大學今年首度開設國小教育學程，預計招收45人，5月10日截止報名，報名者需參加師資生潛能測驗和口試，7月8日公告...

桃園女高中生霸凌案 受害家屬駁和解：人不在台灣

桃園市大園區某高中昨舉辦校慶時，有女學生被女同學甩巴掌、亂剪頭髮，引發熱議。校方昨聲明稱，有通知雙方家長到場，經溝通調解...

獨／基隆武崙國中技工伯伯成張老師 身後還捐款遺愛弱勢生

在基隆市武崙國中擔任技工23年退休的張金城，在校期間他雖負責維修設備，但因機械、修車的專長，常指導機械、動力機械職群的學...

竹南科實驗中學案 苗縣府續爭設

苗栗縣長鍾東錦爭取設立竹南科學園區實驗中學，昨天縣務會議追蹤新進度，說明國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局4月底的研...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。