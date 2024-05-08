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獨／基隆武崙國中技工伯伯成張老師 身後還捐款遺愛弱勢生

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
張金城長期指導機械、動力機械職群的學生，還常幫忙弱勢學生餐費，曾獲全國技藝優良人員教師組獎項。圖／武崙國中提供
張金城長期指導機械、動力機械職群的學生，還常幫忙弱勢學生餐費，曾獲全國技藝優良人員教師組獎項。圖／武崙國中提供

在基隆市武崙國中擔任技工23年退休的張金城，在校期間他雖負責維修設備，但因機械、修車的專長，常指導機械、動力機械職群的學生，對弱勢、中輟學生很有愛心，曾獲得全國技藝優良人員教師組獎項。今年他因病過世，臨終前仍念念不忘學生，張的遺孀和兒子，日前把奠儀和存款共15萬5千元捐給學校教育儲蓄戶，盼幫忙弱勢學生營養午餐及輔導費之用，遺愛校園令師生感動。

武崙國中86年成立隔年張金城就進學校當技工，2020年退休，學生都叫他「技工伯伯」，他幾乎樣樣精通，曾任義消大隊幹部，自己摸索學習修車和機械的操作，然後指導學生。連續多年他受輔導處拜託，幫忙帶比較不愛念書、在班上待不住的學生，學生跟他學技術，各種維修，水電、機械都有，他會的技能很多，水電、鐵工、焊電、補蛇抓蜂窩都難不倒他。

張金城長期當技藝競賽的指導老師，在技工室帶著學生實作，動力機械、機械都有，學生因此得獎。中輟生課業學習成效不佳，教室上課又會調皮搗蛋，學校就就安置在技工室學習水電、木工，維修學校器材工具。「要學一技之長才能夠養活自己及家人」張金城總是這樣叮嚀引導學生，

老師表示，張金城長期指導機械、動力機械職群的學生，無私的付出，讓許多孩子能重新找到目標，脫胎換骨，還常幫忙弱勢學生餐費，2019年學校提報獲得全國技藝優良人員教師組獎項。

張金城不只幫忙學生，也照顧鄰里獨居老人，幫忙打掃獨居老人的居家環境並送餐，遇獨居老人缺錢看病，也會掏錢幫助看醫生。家人說，他生前念念不忘學生，因此幫他完成心願。

校長陳政暉說，學校並無機械專長的老師，張金城雖是技工，但是更像一名老師，長期在機械技藝方面指導學生，技工室就是他上課的地方，傳授修車、機械的知識，讓學生在外屢獲技藝獎項的好成績。

陳政暉表示，張金城遺愛人間要幫助弱勢學生的心願，讓師生很感動，會把這筆錢用於協助貧困學生之用，幫忙付營養午餐、第八節輔導課等的費用，學校弱勢學生不低，這筆錢對學生很有用。

張金城長期指導機械、動力機械職群的學生，還常幫忙弱勢學生餐費，曾獲全國技藝優良人員教師組獎項。圖／武崙國中提供
張金城長期指導機械、動力機械職群的學生，還常幫忙弱勢學生餐費，曾獲全國技藝優良人員教師組獎項。圖／武崙國中提供
張金城今年因病過世，臨終前仍念念不忘學生，張的遺孀和兒子，將15萬元5千元捐給學校教育儲蓄戶。圖／武崙國中提供
張金城今年因病過世，臨終前仍念念不忘學生，張的遺孀和兒子，將15萬元5千元捐給學校教育儲蓄戶。圖／武崙國中提供

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