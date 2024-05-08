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竹南科實驗中學案 苗縣府續爭設
苗栗縣長鍾東錦爭取設立竹南科學園區實驗中學，昨天縣務會議追蹤新進度，說明國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局4月底的研議會議，決議將依桃竹苗大矽谷計畫開發工程進度，再行研議新設實中經費及期程。縣府對此表示樂觀，持續積極爭取。
教育處長葉芯慧昨報告竹南科實驗中學進度，指出科管局4月29日開「苗栗縣設立科學園區實驗高級中等學校研議評估會議」，會議紀錄提到因應竹苗區人口成長、學生就近入學問題，教育部與縣市政府合作推動增班計畫，竹苗地區高中核定招生數應可滿足就近就學需求。
不過，苗縣府所擬新設學校方案為聚焦留才願景，國教署會優先支持申請高中優質化輔助或增班。
此外，行政院推動大矽谷計畫，科管局將待該計畫核定後，依縣府區段徵收，及園區開發期程與園區廠商需求，依開發工程進度，再行研議新設園區實中所需經費及期程。
葉芯慧說，縣府樂觀積極爭取，目前提供學校預定地「文小13」2.7362 公頃、「文中7」3.7044公頃及「文中8」3.1498公頃，3處供科管局研議，爭取比照屏科、嘉科實驗中學，今年同意設立。
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