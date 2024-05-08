竹南科實驗中學案 苗縣府續爭設

瑞芳區鼻頭國小與日本佐賀地區國小經過近一年線上海洋教育交流後，101扶輪社社長曾國浩與玄海町教育長岩崎一男伉儷和大牟田扶輪社70週年社慶籌備委員中島康宏伉儷帶六年級女兒到鼻頭國小參訪交流，雙方視訊交流一年後首度由教育團率先到鼻頭國小進行參訪交流，也為兩校未來簽訂姐妹校奠定良好的根基。

2024-05-07 21:05