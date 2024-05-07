坐著看書寫字 汐止崇德國小學童接送區好舒適

汐止區崇德國小學生很多，只是一到放學時間，許多小朋友就只能在川堂等家長來接送，有時等的時間久了，就會趴在地上寫功課打發時間，所以，新北市議員周雅玲就協助經費，將閒置的儲藏室改造為接送區，裡面有桌椅還有圖書，讓孩子們放學等接送時有更舒適的環境。

崇德國小主任蔣淑慧表示，傳達室在警衛室、川堂旁邊，以前是一個儲藏室，小朋友以前放學的時候沒有地方可以等，有時候家長來接的時間會比較晚，小朋友在川堂等，有時等比較久，就會趴在地上寫功課，尤其是冬天晚上就會特別的冷，這次傳達室改造，打造成乾淨明亮，讓小朋友在課後放學的時候，等待家長來接的時候，就可以在裡面寫功課、玩遊戲、看書。

新北市議員周雅玲指出，去年學校有反應孩子們等家長接放學的問題，家長有時候會晚一點接孩子，小朋友就只能在川堂等，所以，學校現在把原本的儲藏室規畫為小朋友可以等候家長來接的空間，並且也放了一些書籍籍，在等待無聊之餘，可以看些書，吸收課外讀物。

周雅玲說，除了儲藏室的改善，旁邊的警衛室也是崇德國小的門面，但是因為過於老舊，這次一併改善，除了增加一些儲物櫃， 牆面也重新粉刷、地坪也改善。