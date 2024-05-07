AI數位時代國小校園建置沉浸式學習環境 嘉市5GXR數位共學中心啟用

因應AI數位時代，嘉市府昨天在蘭潭國小國際行動力中心舉辦「5GXR數位共學中心啟用儀式，開啟數位學習新體驗，數位共學中心匯集先進5G通訊、虛擬實境 (VR)一體機和混合實境 (MR)等技術，搭載專業級的綠幕攝影棚、4K攝影機和虛擬引擎工作站等頂尖設備，為學生打造數位學習體驗。

副市長林瑞彥代表市長黃敏惠由教育處長郭添財陪同，現場直播與6所學校學生一起戴上VR，進入一個360度環繞的虛擬3D空間，體驗身臨其境虛擬整合實境的學習之旅。嘉市5GXR共學中心啟用，是嘉市數位學習躍升新里程碑，也是開啟教育新學習的大門，透過即時的5G網路連線，感受虛擬和360度實境帶來的震撼體驗。

蘭潭國小校長邱榮輝說，藉沉浸式學習環境，學生如置身宇宙天文星象廳、國外知名景點或微觀世界，親身體驗教室難體會經歷，開拓學習視野與興趣。除場景沈浸感，加入虛擬角色Vtuber作為學生的學習夥伴。

未來教師也可穿上動作捕捉器，化身虛擬角色進行授課，加上3D虛擬物件輔助，因材施教，量身打造最適合每位學習者的教學內容，進一步提升學習效果，達成更高的XR直播共學模式。