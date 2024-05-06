李泰祥告別10年 李奕青看父親:音樂不能待在象牙塔

「音樂不能待在象牙塔裡，爸爸就是從象牙塔中走出來，還做了跨界的橋樑。」今年是音樂家李泰祥辭世十周年，國立傳統藝術中心台灣音樂館推出「李泰祥告別十周年系列活動」，6月12日起在台北、高雄與李泰祥故鄉台東三地舉行。李泰祥兒子李奕青表示，藝術家創造每個音符都要付出代價，李泰祥為了形成經典付出所有、永遠也不夠，「我無法多說甚麼，只希望音樂的種子能繼續傳承下去。」

此一活動由傳藝中心與衛武營、台東縣政府、國家交響樂團及台北室內合唱團攜手合作，共同舉辦巡迴特展及五場音樂會。除邀請齊豫、許景淳等歌手演繹李泰祥代表作品外，也透過展覽展示其生平事跡和音樂成就。總策展人李欣芸表示，早在多年前，李泰祥便為音樂的跨界完成典範，並為台灣音樂增添了多元性。

系列活動將於6月12日起在中正紀念堂起跑，展出「《夢土上的李泰祥》－告別十周年紀念特展」，展示李泰祥的樂譜手稿、照片及相關文物，以及由國家電影及視聽文化中心提供的李泰祥老師電影配樂影音資料。展覽隨後將於8月和10月移師至台東藝文中心及高雄衛武營繼續展出。

許景淳表示，她眼中的李泰祥「每天都為音樂而活」，希望為樂迷留下「彷彿上天所寫下的東西」。她將和許景淳、殷正洋、桑布伊、林文俊等歌手及李泰祥家屬，在6月15日於國家音樂廳舉行的「自彼次遇到妳」音樂會中，演唱李泰祥的經典作品，包括「橄欖樹」、「歡顏」與「一條日光大道」等。國家交響樂團也將演出大型管弦樂作品「狩獵」，是對李泰祥音樂遺產的嶄新詮釋和傳承。

6月24日於國家音樂廳舉辦的「你是我所有的回憶」音樂會，則委託當代作曲家温隆信等人進行合唱編曲，由台北室內合唱團演唱李泰祥的17首經典作品。

國立傳統藝術中心主任陳悅宜表示，整個系列活動6月份在台北起跑，8月到李泰祥老師的故鄉－台東，最後10月由高雄衛武營接棒，音樂會名稱「不要告別」，希望李泰祥的音樂永遠在台灣響起，「讓我們一起走向日光大道，不要與李泰祥告別」