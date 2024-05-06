金山高中數位走讀 學生體驗磺火、溫泉、古道

金山高中結合社會、語文、自然、與觀光的師資，設計「磺火 溫泉 魚路古道 數位走讀課程」。從金山磺火捕漁的歷史傳統出發，帶領學生走出教室，走讀關於關於金山的歷史、自然、與人文，增強北海岸孩子們對社區的歸屬感和責任感，鼓勵他們瞭解並學習在地的點點滴滴。

跟傳統走讀路線不同，這次走讀課程從自然科的實驗室出發，讓學生動手重現先民電石加水取火的化學實驗，在火光中彷彿可看見金山先民，在夜色下以磺火吸引青鱗魚跳躍於海面。這條走讀路線結合了金山小鎮的風情、溫泉的寧靜與磺火捕魚的獨特文化，最後沿著魚路古道徜徉。帶領學生彷彿時光倒流，體驗北海岸在地豐富的自然與文化之美。

在走讀的過程中，也融入了行動數位科技，學生到了每個景點，老師會透過手機平台，派發關於景點的學習內容與小組任務，學生們以分組的方式，一同學習，並合作解決挑戰關卡。從GPS位置的判讀、歷史典故的探尋、到自然植物的辨視，每克服一個問題都加深一分對在地的認識與體會。參與的學生也對於這樣的互動學習方式感到有趣。學生許媃妘表示：雖然自己在金山長大，今天還是學到很多我之前不知道的事。

金山高中校長陳玉桂表示，此次「人與海洋的友善關係」的數位走讀課程係回應聯合國永續發展目標(SDGs)中關於保育及永續利用海洋資源的目標。期許同學們從體驗磺火捕魚的傳統魚法出發，體會金山先民與自然資源的互動關係，瞭解金山的歷史與人文的脈絡，建立自己的身份認同，理解自己在社會和文化中的位置。