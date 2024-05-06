宜蘭選手參加全國中等學校運動會勇奪30金 創歷史新高

宜蘭縣選手日前參加全國中等學校運動會，表現亮眼，各項比賽拿下30金18銀25銅獎牌，30面金牌數更創下歷年新高。縣政府今天公開表揚優秀選手，縣長林姿妙肯定選手的努力，也感謝教練長年付出支持及培育運動選手。

全國中等學校運動會日前在台北市舉辦，各縣市金牌成績雖無排名，但以宜蘭縣30金而言，應該是排在所有縣市的前段班。縣府教育處表示，宜蘭囝仔展現不屈不撓的精神與紮實苦練的成果，勇奪歷年來最佳成績。

水上運動項目，以輕艇項目成績最為斐然，總共摘下8金5銀4銅，其中培育輕艇國手的搖籃吳沙國中就囊獲6金5銀2銅；另外划船項目計繳出4金、游泳榮得2金，這3個項目共計14金的好成績。

另外陸上運動項目以武術項目成績技冠群雄，一舉奪下9金2銀3銅；田徑項目由復興國中包辦3金、柔道喜獲2金及角力、自由車各斬獲1金，累計宜蘭縣在113年度全中運賽事，勇奪史上30金18銀25銅的最佳成績。

眾多選手中，「三姝女將」表現最傑出，代表吳沙國中出賽輕艇的江欣瞳，賽場上無人能出其右，勇奪4面金牌；代表羅東高商參賽的吳亭儀也在輕艇項目奪下2面金牌，從110年至113年連續四年全中運奪下史詩級的8金紀錄；身披宜蘭高商出賽的成喜宣在上屆全中運游泳項目奪下3面銀牌，今年捲土重來，2金1銀入袋，實屬難能可貴。